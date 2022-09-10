https://sputniknews.com.tr/20220910/popocatepetl-yanardaginda-11-gunde-6-patlama-1061038451.html

Popocatepetl Yanardağı’nda 11 günde 6 patlama

Popocatepetl Yanardağı’nda 11 günde 6 patlama

Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda meydana gelen 2 patlama ile birlikte 11 günde toplam 6 patlama yaşandı. 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T03:12+0300

2022-09-10T03:12+0300

2022-09-10T03:16+0300

dünya

popocatepetl yanardağı

yanardağ

patlama

meksika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1060942892_0:58:1024:634_1920x0_80_0_0_eb93e023953d7ffae0b690baa34a3686.jpg

Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu, Popocatepetl Yanardağı’nda dün sabah saatlerinde 2 ayrı patlama meydana geldiğini açıkladı. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi'nin (CENAPRED), yanardağın faaliyetleri ile ilgili yayınladığı günlük raporda patlamaların yanı sıra son 24 saatte Popocatepetl Yanardağı’nda 70 kez duman ve gaz çıkışı ile küçük çapta 3 ayrı deprem kaydedildiği bildirildi.KÜL RENGİ YAĞIŞRaporda ayrıca patlama sebebiyle Puebla eyaletinin Atlixco şehrine kül yağışının gerçekleştiği ve yanardağdan çıkan toz ve küllerin rüzgarın etkisiyle güneydoğu yönüne savrularak Puebla ve Morelos eyaletlerine düşmesinin tahmin edildiği ifade edildi. Yetkililer bu sebeple Puebla ve Morelos eyaletlerinde yaşayanların kül yağışı ve yağmurla birlikte oluşabilecek çamur akıntılarına karşı önlem almalarını tavsiye ederken, patlamalar sonucu yanardağ çevresine düşebilecek taş ve çakıllar sebebiyle de yanardağdan uzak durma uyarısında bulundu.Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl, 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor. Son bir yıldır faaliyetlerini artıran Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi'nden araştırmacılara göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında 5. sırada yer alıyor. Yanardağda en son 30 Ağustos, 3, 6 ve 8 Eylül tarihlerinde patlamalar kaydedilmişti.

popocatepetl yanardağı

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

popocatepetl yanardağı, yanardağ, patlama, meksika