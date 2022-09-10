https://sputniknews.com.tr/20220910/peskov-moskova-dunyanin-en-iyi-sehri-1061055865.html
Peskov: Moskova, dünyanın en iyi şehri
Peskov: Moskova, dünyanın en iyi şehri
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın dünyanın en iyi, ultra modern, ileri teknolojili ve dinamik olarak gelişen şehri olduğunu belirtti. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T22:04+0300
2022-09-10T22:04+0300
2022-09-10T22:08+0300
dünya
dmitriy peskov
moskova
şehir
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova Günü vesilesiyle bugün VDNH parkına gelerek Rusya At Sporu Federasyonu Başkan Yardımcısı Hizir Atakuev’in adını taşıyan yarışmayı izledi.Peskov, bir gazetecinin, neden Moskova’yı sevdiği, sorusuna, “Bu, dünyanın en iyi şehri, bu gerçekten öyle. Bu, dünyanın en tempolu şekilde gelişen organizması ve en iyi şehri” ifadesini kullandı.Moskova’nın kolay olamayan bir yol kat eden ve harika tarihe sahip bir şehir olduğunu dile getiren Peskov, “Moskova eşsiz bir şehir. Sakinleri için rahat, sürekli gelişen, bir yerde durmayan, ultra modern, ileri teknolojiler sunan, dijital teknolojiler sayesinde insanların yaşamını kolay hale getiren bir şehir. Trafik gibi kendi sorunlarını kabul eden ve bu noksanlardan kurtulmak için her gün çözümler arayan bir şehir” dedi.
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dmitriy peskov, moskova, şehir
dmitriy peskov, moskova, şehir
Peskov: Moskova, dünyanın en iyi şehri
22:04 10.09.2022 (güncellendi: 22:08 10.09.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın dünyanın en iyi, ultra modern, ileri teknolojili ve dinamik olarak gelişen şehri olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova Günü vesilesiyle bugün VDNH parkına gelerek Rusya At Sporu Federasyonu Başkan Yardımcısı Hizir Atakuev’in adını taşıyan yarışmayı izledi.
Peskov, bir gazetecinin, neden Moskova’yı sevdiği, sorusuna, “Bu, dünyanın en iyi şehri, bu gerçekten öyle. Bu, dünyanın en tempolu şekilde gelişen organizması ve en iyi şehri” ifadesini kullandı.
Moskova’nın kolay olamayan bir yol kat eden ve harika tarihe sahip bir şehir olduğunu dile getiren Peskov, “Moskova eşsiz bir şehir. Sakinleri için rahat, sürekli gelişen, bir yerde durmayan, ultra modern, ileri teknolojiler sunan, dijital teknolojiler sayesinde insanların yaşamını kolay hale getiren bir şehir. Trafik gibi kendi sorunlarını kabul eden ve bu noksanlardan kurtulmak için her gün çözümler arayan bir şehir” dedi.