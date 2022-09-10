Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220910/peskov-moskova-dunyanin-en-iyi-sehri-1061055865.html
Peskov: Moskova, dünyanın en iyi şehri
Peskov: Moskova, dünyanın en iyi şehri
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın dünyanın en iyi, ultra modern, ileri teknolojili ve dinamik olarak gelişen şehri olduğunu belirtti. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T22:04+0300
2022-09-10T22:08+0300
dünya
dmitriy peskov
moskova
şehir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060793564_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fc9307c7ba923f3886655f3f83a3345f.jpg
Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova Günü vesilesiyle bugün VDNH parkına gelerek Rusya At Sporu Federasyonu Başkan Yardımcısı Hizir Atakuev’in adını taşıyan yarışmayı izledi.Peskov, bir gazetecinin, neden Moskova’yı sevdiği, sorusuna, “Bu, dünyanın en iyi şehri, bu gerçekten öyle. Bu, dünyanın en tempolu şekilde gelişen organizması ve en iyi şehri” ifadesini kullandı.Moskova’nın kolay olamayan bir yol kat eden ve harika tarihe sahip bir şehir olduğunu dile getiren Peskov, “Moskova eşsiz bir şehir. Sakinleri için rahat, sürekli gelişen, bir yerde durmayan, ultra modern, ileri teknolojiler sunan, dijital teknolojiler sayesinde insanların yaşamını kolay hale getiren bir şehir. Trafik gibi kendi sorunlarını kabul eden ve bu noksanlardan kurtulmak için her gün çözümler arayan bir şehir” dedi.
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060793564_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cec71cbc591a20ad91ebb5a0bedf7ebf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dmitriy peskov, moskova, şehir
dmitriy peskov, moskova, şehir

Peskov: Moskova, dünyanın en iyi şehri

22:04 10.09.2022 (güncellendi: 22:08 10.09.2022)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın dünyanın en iyi, ultra modern, ileri teknolojili ve dinamik olarak gelişen şehri olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova Günü vesilesiyle bugün VDNH parkına gelerek Rusya At Sporu Federasyonu Başkan Yardımcısı Hizir Atakuev’in adını taşıyan yarışmayı izledi.
Peskov, bir gazetecinin, neden Moskova’yı sevdiği, sorusuna, “Bu, dünyanın en iyi şehri, bu gerçekten öyle. Bu, dünyanın en tempolu şekilde gelişen organizması ve en iyi şehri” ifadesini kullandı.
Moskova’nın kolay olamayan bir yol kat eden ve harika tarihe sahip bir şehir olduğunu dile getiren Peskov, “Moskova eşsiz bir şehir. Sakinleri için rahat, sürekli gelişen, bir yerde durmayan, ultra modern, ileri teknolojiler sunan, dijital teknolojiler sayesinde insanların yaşamını kolay hale getiren bir şehir. Trafik gibi kendi sorunlarını kabul eden ve bu noksanlardan kurtulmak için her gün çözümler arayan bir şehir” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала