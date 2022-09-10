https://sputniknews.com.tr/20220910/peskov-moskova-dunyanin-en-iyi-sehri-1061055865.html

Peskov: Moskova, dünyanın en iyi şehri

Peskov: Moskova, dünyanın en iyi şehri

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’nın dünyanın en iyi, ultra modern, ileri teknolojili ve dinamik olarak gelişen şehri olduğunu belirtti. 10.09.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

dmitriy peskov

moskova

şehir

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova Günü vesilesiyle bugün VDNH parkına gelerek Rusya At Sporu Federasyonu Başkan Yardımcısı Hizir Atakuev’in adını taşıyan yarışmayı izledi.Peskov, bir gazetecinin, neden Moskova’yı sevdiği, sorusuna, “Bu, dünyanın en iyi şehri, bu gerçekten öyle. Bu, dünyanın en tempolu şekilde gelişen organizması ve en iyi şehri” ifadesini kullandı.Moskova’nın kolay olamayan bir yol kat eden ve harika tarihe sahip bir şehir olduğunu dile getiren Peskov, “Moskova eşsiz bir şehir. Sakinleri için rahat, sürekli gelişen, bir yerde durmayan, ultra modern, ileri teknolojiler sunan, dijital teknolojiler sayesinde insanların yaşamını kolay hale getiren bir şehir. Trafik gibi kendi sorunlarını kabul eden ve bu noksanlardan kurtulmak için her gün çözümler arayan bir şehir” dedi.

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dmitriy peskov, moskova, şehir