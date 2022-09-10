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https://sputniknews.com.tr/20220910/pakistanin-sindh-eyaletinde-okullarin-yuzde-40i-sel-sonucu-yikildi-1061041432.html
Pakistan'ın Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı sel sonucu yıkıldı
Pakistan'ın Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı sel sonucu yıkıldı
Pakistan’da yaşanan sel felaketi sebebiyle Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı yıkıldı. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T09:11+0300
2022-09-10T09:11+0300
dünya
pakistan
sel
sel felaketi
okul
hasar
doğal afet
doğal felaket
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Ulusal basındaki haberlere göre, eyalet genelinde 5 bin 619 okul tamamen yıkıldı, 12 bin okul hasar gördü.Okulların yüzde 40'ının yıkıldığı Sindh'te bu durum 16 binden fazla okulun kullanılamayacağı anlamına geliyor.Yıkılan okulların yanı sıra 2 bin 500’den fazla okul yardım kampına dönüştürüldü. Sel felaketi sebebiyle tahliye edilen 65 binden fazla aile bu okullara yerleştirildi.Yetkililer, bu durum sebebiyle devlet okullarına kayıtların yüzde 50 oranında düşeceğini ve binlerce çocuğun temel eğitim alamayacağından endişe ediyor.Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde 'kamp okulları' kurmayı planlayarak açığı kapatmak istiyor.Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana devam eden muson yağmurları sonucu 1396 kişi ölmüştü. Sindh eyaletinde 578 kişi yaşamını yitirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220903/bakan-kurum-cumhurbaskani-erdoganin-talimatiyla-pakistan-icin-yardim-kampanyasi-baslattik-1060757059.html
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pakistan, sel, sel felaketi, okul, hasar, doğal afet, doğal felaket
pakistan, sel, sel felaketi, okul, hasar, doğal afet, doğal felaket

Pakistan'ın Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı sel sonucu yıkıldı

09:11 10.09.2022
© AAAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yapılan yardımlara katkıda bulunmak isteyenler için kampanya başlatıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a yapılan yardımlara katkıda bulunmak isteyenler için kampanya başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© AA
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Pakistan’da yaşanan sel felaketi sebebiyle Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı yıkıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, eyalet genelinde 5 bin 619 okul tamamen yıkıldı, 12 bin okul hasar gördü.
Okulların yüzde 40'ının yıkıldığı Sindh'te bu durum 16 binden fazla okulun kullanılamayacağı anlamına geliyor.
Yıkılan okulların yanı sıra 2 bin 500’den fazla okul yardım kampına dönüştürüldü. Sel felaketi sebebiyle tahliye edilen 65 binden fazla aile bu okullara yerleştirildi.
Yetkililer, bu durum sebebiyle devlet okullarına kayıtların yüzde 50 oranında düşeceğini ve binlerce çocuğun temel eğitim alamayacağından endişe ediyor.
Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde 'kamp okulları' kurmayı planlayarak açığı kapatmak istiyor.
Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana devam eden muson yağmurları sonucu 1396 kişi ölmüştü. Sindh eyaletinde 578 kişi yaşamını yitirmişti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinden etkilenen Pakistan’a ziyaret düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
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