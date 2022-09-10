https://sputniknews.com.tr/20220910/pakistanin-sindh-eyaletinde-okullarin-yuzde-40i-sel-sonucu-yikildi-1061041432.html

Pakistan'ın Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı sel sonucu yıkıldı

Pakistan'ın Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı sel sonucu yıkıldı

Pakistan’da yaşanan sel felaketi sebebiyle Sindh eyaletinde okulların yüzde 40'ı yıkıldı. 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T09:11+0300

2022-09-10T09:11+0300

2022-09-10T09:11+0300

dünya

pakistan

sel

sel felaketi

okul

hasar

doğal afet

doğal felaket

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060830804_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2ef5dee80066b1bf3ab400d20ccbaad2.jpg

Ulusal basındaki haberlere göre, eyalet genelinde 5 bin 619 okul tamamen yıkıldı, 12 bin okul hasar gördü.Okulların yüzde 40'ının yıkıldığı Sindh'te bu durum 16 binden fazla okulun kullanılamayacağı anlamına geliyor.Yıkılan okulların yanı sıra 2 bin 500’den fazla okul yardım kampına dönüştürüldü. Sel felaketi sebebiyle tahliye edilen 65 binden fazla aile bu okullara yerleştirildi.Yetkililer, bu durum sebebiyle devlet okullarına kayıtların yüzde 50 oranında düşeceğini ve binlerce çocuğun temel eğitim alamayacağından endişe ediyor.Yetkililer, selden etkilenen bölgelerde 'kamp okulları' kurmayı planlayarak açığı kapatmak istiyor.Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana devam eden muson yağmurları sonucu 1396 kişi ölmüştü. Sindh eyaletinde 578 kişi yaşamını yitirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220903/bakan-kurum-cumhurbaskani-erdoganin-talimatiyla-pakistan-icin-yardim-kampanyasi-baslattik-1060757059.html

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, sel, sel felaketi, okul, hasar, doğal afet, doğal felaket