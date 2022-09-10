https://sputniknews.com.tr/20220910/ozhaseki-ekmek-1-lirayken-alamiyorsunuz-ama-bugun-5-lira-rahat-alabiliyorsunuz-1061051571.html
AK Partili Özhaseki: Ekmek 1 lirayken alamıyorsunuz ama bugün 5 lira rahat alabiliyorsunuz
AK Partili Özhaseki: Ekmek 1 lirayken alamıyorsunuz ama bugün 5 lira rahat alabiliyorsunuz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir canlı yayında "Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ekmek 1 lira alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T18:37+0300
2022-09-10T18:37+0300
2022-09-10T18:39+0300
mehmet özhaseki
politika
enflasyon
ekmek
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'den yayın yapan yerel televizyon kanallarının Gündem Özel programında canlı yayın konuğu oldu. Burada enflasyona dair açıklamalarda bulunan Özhaseki, 2002 yılınınki ile bugünün enflasyonunu karşılaştırdı.Asgari ücretin alım gücünü değerlendiren Özhaseki, şunları söyledi:
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mehmet özhaseki, enflasyon, ekmek
mehmet özhaseki, enflasyon, ekmek
AK Partili Özhaseki: Ekmek 1 lirayken alamıyorsunuz ama bugün 5 lira rahat alabiliyorsunuz
18:37 10.09.2022 (güncellendi: 18:39 10.09.2022) Abone ol
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir canlı yayında "Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ekmek 1 lira alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira çok rahat alabiliyorsunuz. Burada insanların alım gücünün arttırılması kıymetli" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri'den yayın yapan yerel televizyon kanallarının Gündem Özel programında canlı yayın konuğu oldu. Burada enflasyona dair açıklamalarda bulunan Özhaseki, 2002 yılınınki ile bugünün enflasyonunu karşılaştırdı.
Asgari ücretin alım gücünü değerlendiren Özhaseki, şunları söyledi:
"Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ben şahsi düşüncemi söyleyeyim, Ekmek 1 lira alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira çok rahat alabiliyorsunuz. Burada insanların alım gücünün arttırılması kıymetli.2002'deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor? Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınabiliyor. Bugün üç misli, dört misli daha fazla alınabilir hale geldi."