https://sputniknews.com.tr/20220910/new-yorkta-cocuk-felci-alarmi-felaket-acil-durumu-ilan-edildi-1061036515.html

New York'ta 'çocuk felci' alarmı: Felaket Acil Durumu ilan edildi

New York'ta 'çocuk felci' alarmı: Felaket Acil Durumu ilan edildi

New York'ta çocuk felci endişesiyle 'Felaket Acil Durumu" ilan edildi. Şimdiye kadar eyaletin 3 şehrinde atık suda çocuk felci virüsüne rastlandı. Yetkililer... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T01:57+0300

2022-09-10T01:57+0300

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türkiye

new york

çocuk felci

felaket

acil durum

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Aşı ile birçok ülkede yok olan bir çocuk felci hastalığı ABD’nin New York eyaletinde ''Felaket Acil Durumu"nun ilan edilmesine neden oldu.TRT Haber'in aktardığına göre Eyaletteki bazı şehirlerde atık suda çocuk felci virüsü tespit edildi. Durumun ciddiyeti nedeniyle 9 Ekim’e kadar "Felaket Acil Durumu" ilan edildi. Virüse, ilk olarak 21 Temmuz’da Rockland şehrinde rastlandı.Ardından Orange ve Sullivan'da da virüs görüldü.'Tedavisi olmayan ölümcül bir hastalık' Yetkililer, çocuk felcinin tedavisi olmayan ölümcül bir hastalık olduğunu vurguladı. Virüsle savaşmada tam aşılanmanın önemine işaret edilirken, aşılı olmayanlardan derhal aşılarını tamamlamaları istendi. Yapılan açıklamada, yetersiz aşılanmış kişilerin savunmasız olduğuna dikkat çekildi.Son 3 yılda aşılanma oranları düştüÇocuk felci ABD’de 1979’da tamamen ortadan kalktı.Virüsünün yeniden ortaya çıkma sebebinin "aşılanmayanlar" olduğu düşünülüyor.New York sağlık makamları son 3 yılda aşılanma oranlarının düştüğünü belirtti. New York City’de 6 ay ila 5 yaş arasındaki çocukların yüzde 14'ünün aşılarının tamamlanmadığı açıklandı.

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