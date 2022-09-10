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MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı
MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı
Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin, göçmenleri yerleştirdikleri lastik botu Türk kara sularına ittiği anlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T16:03+0300
2022-09-10T16:03+0300
politika
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
yunanistan
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildi.Bunun üzerine olay, kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.Harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtardı.Bakanlık, İHA kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), yunanistan
türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), yunanistan

MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı

16:03 10.09.2022
© ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW685623İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 136 düzensiz göçmen de kurtarıldı.
İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 136 düzensiz göçmen de kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW685623
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Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin, göçmenleri yerleştirdikleri lastik botu Türk kara sularına ittiği anlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava aracıyla (İHA) görüntülendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildi.
Bunun üzerine olay, kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.
Harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtardı.
Bakanlık, İHA kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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