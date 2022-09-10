https://sputniknews.com.tr/20220910/msb-yunanistanin-gocmenleri-turk-kara-sularina-ittigi-anlari-paylasti-1061049333.html

MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı

MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin, göçmenleri yerleştirdikleri lastik botu Türk kara sularına ittiği anlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T16:03+0300

2022-09-10T16:03+0300

2022-09-10T16:03+0300

politika

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

yunanistan

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildi.Bunun üzerine olay, kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.Harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtardı.Bakanlık, İHA kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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türkiye, milli savunma bakanlığı (msb), yunanistan