MSB, Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anları paylaştı
© ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW685623İzmir'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 136 düzensiz göçmen de kurtarıldı.
© ALİ İHSAN ÇİFTÇİ-AW685623
Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin, göçmenleri yerleştirdikleri lastik botu Türk kara sularına ittiği anlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava aracıyla (İHA) görüntülendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildi.
Bunun üzerine olay, kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.
Harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtardı.
Bakanlık, İHA kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
1⃣ Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.#MSB pic.twitter.com/MaANq6PRHP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2022