https://sputniknews.com.tr/20220910/meteoroloji-yagisli-ve-serin-hava-geliyor-1061042431.html

Meteoroloji: Yağışlı ve serin hava geliyor

Meteoroloji: Yağışlı ve serin hava geliyor

Hafta sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazartesi gününde itibaren ise yurt genelinde yağışlarla birlikte sıcaklıklar düşecek. 10.09.2022, Sputnik Türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hafta sonu hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazartesi gününden itibarin ise yurt genelinde sıcaklık düşecek.

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2022

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, yağmur, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı