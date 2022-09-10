https://sputniknews.com.tr/20220910/meteoroloji-yagisli-ve-serin-hava-geliyor-1061042431.html
Meteoroloji: Yağışlı ve serin hava geliyor
Meteoroloji: Yağışlı ve serin hava geliyor
Hafta sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazartesi gününde itibaren ise yurt genelinde yağışlarla birlikte sıcaklıklar düşecek. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T10:11+0300
2022-09-10T10:11+0300
2022-09-10T10:28+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
yağmur
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hafta sonu hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazartesi gününden itibarin ise yurt genelinde sıcaklık düşecek.
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, yağmur, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, yağmur, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji: Yağışlı ve serin hava geliyor
10:11 10.09.2022 (güncellendi: 10:28 10.09.2022) Abone ol
Hafta sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazartesi gününde itibaren ise yurt genelinde yağışlarla birlikte sıcaklıklar düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazartesi gününden itibarin ise yurt genelinde sıcaklık düşecek.