https://sputniknews.com.tr/20220910/malatyada-insaat-calismalari-sirasinda-vinc-devrildi-3-kisi-oldu-1-kisi-yaralandi-1061056923.html
Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin işçilerin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T23:46+0300
2022-09-10T23:46+0300
2022-09-10T23:55+0300
türkiye
malatya
vinç
kaza
vinç kazası
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Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında vincin "BOM" denen taşıyıcı kısmı, inşaat alanındaki işçilerin üzerine düştü.Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 4 kişiden Fatih Kızılkaya (25), Mesut Gündoğan (34) ve Mehmet Yel (22) hayatını kaybetti.Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Musa Aydın'ın (25) ise tedavisi sürüyor.Vinç operatörü M.B. ile Ö.G. ve Y.G. gözaltına alındı.
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malatya, vinç, kaza, vinç kazası
malatya, vinç, kaza, vinç kazası
Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
23:46 10.09.2022 (güncellendi: 23:55 10.09.2022) Abone ol
Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin işçilerin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında vincin "BOM" denen taşıyıcı kısmı, inşaat alanındaki işçilerin üzerine düştü.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 4 kişiden Fatih Kızılkaya (25), Mesut Gündoğan (34) ve Mehmet Yel (22) hayatını kaybetti.
Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Musa Aydın'ın (25) ise tedavisi sürüyor.
Vinç operatörü M.B. ile Ö.G. ve Y.G. gözaltına alındı.