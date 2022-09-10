Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220910/malatyada-insaat-calismalari-sirasinda-vinc-devrildi-3-kisi-oldu-1-kisi-yaralandi-1061056923.html
Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin işçilerin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T23:46+0300
2022-09-10T23:55+0300
türkiye
malatya
vinç
kaza
vinç kazası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061056768_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_8daa01ab09d038b64a68f106de46b3fa.jpg
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında vincin "BOM" denen taşıyıcı kısmı, inşaat alanındaki işçilerin üzerine düştü.Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 4 kişiden Fatih Kızılkaya (25), Mesut Gündoğan (34) ve Mehmet Yel (22) hayatını kaybetti.Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Musa Aydın'ın (25) ise tedavisi sürüyor.Vinç operatörü M.B. ile Ö.G. ve Y.G. gözaltına alındı.
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061056768_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_efee807df8fbf21330415ae8be12d58c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
malatya, vinç, kaza, vinç kazası
malatya, vinç, kaza, vinç kazası

Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vinç devrildi: 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

23:46 10.09.2022 (güncellendi: 23:55 10.09.2022)
© İHAMalatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin işçilerin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin işçilerin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
Malatya'da inşaat çalışmaları sırasında vincin işçilerin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında vincin "BOM" denen taşıyıcı kısmı, inşaat alanındaki işçilerin üzerine düştü.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yaralanan ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 4 kişiden Fatih Kızılkaya (25), Mesut Gündoğan (34) ve Mehmet Yel (22) hayatını kaybetti.
Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Musa Aydın'ın (25) ise tedavisi sürüyor.
Vinç operatörü M.B. ile Ö.G. ve Y.G. gözaltına alındı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала