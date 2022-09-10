https://sputniknews.com.tr/20220910/macrondan-tarim-ve-gida-egemenligini-korumak-icin-fransiz-urunleri-tuketme-cagrisi-1061036112.html

Macron'dan 'tarım ve gıda egemenliği'ni korumak için Fransız ürünleri tüketme çağrısı

Macron'dan 'tarım ve gıda egemenliği'ni korumak için Fransız ürünleri tüketme çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'daki harekatı ile iklim ve enerji krizi bağlamında "tarım ve gıda egemenliği"nin korunmasına vurgu... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T01:22+0300

2022-09-10T01:22+0300

2022-09-10T01:27+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

gıda

rusya

ukrayna

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BFMTV'nin haberine göre, Macron, Outarville kentindeki açık hava tarım festivalinde konuştu.Macron, Ukrayna krizi ile iklim ve enerji krizi bağlamında "tarım ve gıda egemenliği"nin korunmasının en büyük mücadele olduğuna değinerek vatandaşları Fransız menşeli ürünleri tüketmeye ve satın almaya çağırdı."Herkesin seferberliğini gerektiren, zor, ciddi ve kendine özgü bir zamandan geçiyoruz" diyen Macron, tarım ve gıda egemenliğinin gerekliliğine vurgu yaptı.Macron, Rusya ve Belarus'tan gelen gübre gibi tarımsal ürünlere bağımlılıktan kurtulmanın yanı sıra Moskova için "savaşta silah olan" artan enerji fiyatlarıyla başa çıkmanın da gerekliliğini söyledi.

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fransa, emmanuel macron, gıda, rusya, ukrayna