https://sputniknews.com.tr/20220910/macrondan-tarim-ve-gida-egemenligini-korumak-icin-fransiz-urunleri-tuketme-cagrisi-1061036112.html
Macron'dan 'tarım ve gıda egemenliği'ni korumak için Fransız ürünleri tüketme çağrısı
Macron'dan 'tarım ve gıda egemenliği'ni korumak için Fransız ürünleri tüketme çağrısı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'daki harekatı ile iklim ve enerji krizi bağlamında "tarım ve gıda egemenliği"nin korunmasına vurgu... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T01:22+0300
2022-09-10T01:22+0300
2022-09-10T01:27+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
gıda
rusya
ukrayna
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BFMTV'nin haberine göre, Macron, Outarville kentindeki açık hava tarım festivalinde konuştu.Macron, Ukrayna krizi ile iklim ve enerji krizi bağlamında "tarım ve gıda egemenliği"nin korunmasının en büyük mücadele olduğuna değinerek vatandaşları Fransız menşeli ürünleri tüketmeye ve satın almaya çağırdı."Herkesin seferberliğini gerektiren, zor, ciddi ve kendine özgü bir zamandan geçiyoruz" diyen Macron, tarım ve gıda egemenliğinin gerekliliğine vurgu yaptı.Macron, Rusya ve Belarus'tan gelen gübre gibi tarımsal ürünlere bağımlılıktan kurtulmanın yanı sıra Moskova için "savaşta silah olan" artan enerji fiyatlarıyla başa çıkmanın da gerekliliğini söyledi.
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fransa, emmanuel macron, gıda, rusya, ukrayna
fransa, emmanuel macron, gıda, rusya, ukrayna
Macron'dan 'tarım ve gıda egemenliği'ni korumak için Fransız ürünleri tüketme çağrısı
01:22 10.09.2022 (güncellendi: 01:27 10.09.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'daki harekatı ile iklim ve enerji krizi bağlamında "tarım ve gıda egemenliği"nin korunmasına vurgu yaparak Fransız ürünlerini tüketme ve satın alma çağrısında bulundu.
BFMTV'nin haberine göre, Macron, Outarville kentindeki açık hava tarım festivalinde konuştu.
Macron, Ukrayna krizi ile iklim ve enerji krizi bağlamında "tarım ve gıda egemenliği"nin korunmasının en büyük mücadele olduğuna değinerek vatandaşları Fransız menşeli ürünleri tüketmeye ve satın almaya çağırdı.
"Herkesin seferberliğini gerektiren, zor, ciddi ve kendine özgü bir zamandan geçiyoruz" diyen Macron, tarım ve gıda egemenliğinin gerekliliğine vurgu yaptı.
Macron, Rusya ve Belarus'tan gelen gübre gibi tarımsal ürünlere bağımlılıktan kurtulmanın yanı sıra Moskova için "savaşta silah olan" artan enerji fiyatlarıyla başa çıkmanın da gerekliliğini söyledi.