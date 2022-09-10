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https://sputniknews.com.tr/20220910/kim-milyoner-olmak-isterde-evlilik-teklifi-hayattaki-son-kararim-1061044403.html
Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi: Hayattaki son kararım
Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi: Hayattaki son kararım
Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, sorularıyla ve yarışmacıların hareketleriyle zaman zaman sosyal medya da gündem oluyor. Yarışmanın dün akşamki bölümünde... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T13:48+0300
2022-09-10T13:57+0300
yaşam
kim milyoner olmak ister
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ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşamki bölümünde bir yarışmacı stüdyodaki sevgilisine evlenme teklif etti.Etimesgut'ta park görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Erol Yılmaz, 4'üncü soruya geldiğinde, "Hangi adda, Trabzon'a özgü tatlı vardı?" sorusunda telefon joker hakkını kullandı.Joker hakkını stüdyoda bulunan sevgilisi Damla'nın babasından kullanan Yılmaz, "Doğru cevabı bildiğini ancak sevgilisinin babasına farklı bir şey sormak istediğini söyledi.Ardından sevgilisine evlilik teklif etti.Yılmaz, İmirzalıoğlu'na "Benim bu hayatta son kararım olan bir şey daha var" diyerek sevgilisinin yanına gitti.Teklif karşısında şaşıran kadın, ‘evet’ diyerek sevgilisine sarıldı.
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kim milyoner olmak ister
kim milyoner olmak ister

Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi: Hayattaki son kararım

13:48 10.09.2022 (güncellendi: 13:57 10.09.2022)
© ATVKim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi: Hayattaki son kararım
Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi: Hayattaki son kararım - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© ATV
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Kim Milyoner Olmak İster' yarışması, sorularıyla ve yarışmacıların hareketleriyle zaman zaman sosyal medya da gündem oluyor. Yarışmanın dün akşamki bölümünde de bir yarışmacı evlilik teklifi yaptı.
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının dün akşamki bölümünde bir yarışmacı stüdyodaki sevgilisine evlenme teklif etti.

Etimesgut'ta park görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Erol Yılmaz, 4'üncü soruya geldiğinde, "Hangi adda, Trabzon'a özgü tatlı vardı?" sorusunda telefon joker hakkını kullandı.

Joker hakkını stüdyoda bulunan sevgilisi Damla'nın babasından kullanan Yılmaz, "Doğru cevabı bildiğini ancak sevgilisinin babasına farklı bir şey sormak istediğini söyledi.

Ardından sevgilisine evlilik teklif etti.

Yılmaz, İmirzalıoğlu'na "Benim bu hayatta son kararım olan bir şey daha var" diyerek sevgilisinin yanına gitti.

Teklif karşısında şaşıran kadın, ‘evet’ diyerek sevgilisine sarıldı.
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