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İstanbul'da Sırp çete liderine suikast
İstanbul'da Sırp çete liderine suikast
Sırbistan'da kırmızı bültenle aranan ve ülkenin önde gelen suç örgütlerinde 'skaljari' çetesinin lideri Jovika Vukotiç, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T20:55+0300
2022-09-10T20:56+0300
sırp
çete
infaz
suikast
türkiye
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Sırbıstan'ın en etkin uyuşturucu ve suç çetelerinden biri "skaljari" çetesinin kırmızı bültenle aranan örgüt lideri Jovika Vukotiç İstanbul'da suikast sonucu öldürüldü. CNN TÜRK'ten Merve Tokaz ile Sercan Sever'in haberine göre .Jovika Vukotiç, eşi ve çocukları ile birlikte şoförünün kullandığı araçla Mecidiyeköy’den Anadolu Yakası istikametine gidiyordu. Motosikletli iki saldırganlar araca doğru yaklaştı. Saldırganlardan biri Vukotiç'e beş el ateş etti. Jovika Vukotiç olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri o noktaya sevk edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suikasta ilişkin çalışma başlattı.Vukotiç son olarak 2018 yılında Antalya’da yakalandı. Ardından sınır dışı edildi. Jovika Vukotiç son olarak İnterpol tarafından sınır kırmızı bülten ile aranıyordu. Öte yandan yapılan ilk incelemelerde Uluslararası Polis Teşkilatı İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Vukotiç'in Türkiye'ye sahte pasaport ile giriş yaptığı ve izini kaybettirmek için sık sık adres değiştirdiği belirlendi. Olayın aydınlatılmasına ilişkin incelemeler ise sürüyor.
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sırp, çete, infaz, suikast
sırp, çete, infaz, suikast

İstanbul'da Sırp çete liderine suikast

20:55 10.09.2022 (güncellendi: 20:56 10.09.2022)
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© İHA
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Sırbistan'da kırmızı bültenle aranan ve ülkenin önde gelen suç örgütlerinde 'skaljari' çetesinin lideri Jovika Vukotiç, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.
Sırbıstan'ın en etkin uyuşturucu ve suç çetelerinden biri "skaljari" çetesinin kırmızı bültenle aranan örgüt lideri Jovika Vukotiç İstanbul'da suikast sonucu öldürüldü.
CNN TÜRK'ten Merve Tokaz ile Sercan Sever'in haberine göre .Jovika Vukotiç, eşi ve çocukları ile birlikte şoförünün kullandığı araçla Mecidiyeköy’den Anadolu Yakası istikametine gidiyordu. Motosikletli iki saldırganlar araca doğru yaklaştı. Saldırganlardan biri Vukotiç'e beş el ateş etti.
Jovika Vukotiç olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri o noktaya sevk edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü suikasta ilişkin çalışma başlattı.
Vukotiç son olarak 2018 yılında Antalya’da yakalandı. Ardından sınır dışı edildi. Jovika Vukotiç son olarak İnterpol tarafından sınır kırmızı bülten ile aranıyordu. Öte yandan yapılan ilk incelemelerde Uluslararası Polis Teşkilatı İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Vukotiç'in Türkiye'ye sahte pasaport ile giriş yaptığı ve izini kaybettirmek için sık sık adres değiştirdiği belirlendi. Olayın aydınlatılmasına ilişkin incelemeler ise sürüyor.
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