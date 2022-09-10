https://sputniknews.com.tr/20220910/istanbul-valisi-yerlikaya-yaralanan-99-hemserimizden-88i-taburcu-oldu-1061044768.html
İstanbul Valisi Yerlikaya: Yaralanan 99 hemşerimizden 88'i taburcu oldu
İstanbul Valisi Yerlikaya: Yaralanan 99 hemşerimizden 88'i taburcu oldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu edildiğini 3 kişinin ise yoğun bakımda... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T14:00+0300
2022-09-10T14:00+0300
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türkiye
metrobüs
kaza
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Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşerimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum."
https://sputniknews.com.tr/20220910/avcilardaki-metrobus-kazasinda-yaralananlar-yasadiklarini-anlatti-korkunc-bir-goruntuydu-1061041996.html
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metrobüs, kaza, avcılar
İstanbul Valisi Yerlikaya: Yaralanan 99 hemşerimizden 88'i taburcu oldu
14:00 10.09.2022 (güncellendi: 14:04 10.09.2022) Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu edildiğini 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşerimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum."