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https://sputniknews.com.tr/20220910/istanbul-valisi-yerlikaya-yaralanan-99-hemserimizden-88i-taburcu-oldu-1061044768.html
İstanbul Valisi Yerlikaya: Yaralanan 99 hemşerimizden 88'i taburcu oldu
İstanbul Valisi Yerlikaya: Yaralanan 99 hemşerimizden 88'i taburcu oldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu edildiğini 3 kişinin ise yoğun bakımda... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T14:00+0300
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türkiye
metrobüs
kaza
avcılar
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Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşerimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum."
https://sputniknews.com.tr/20220910/avcilardaki-metrobus-kazasinda-yaralananlar-yasadiklarini-anlatti-korkunc-bir-goruntuydu-1061041996.html
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metrobüs, kaza, avcılar
metrobüs, kaza, avcılar

İstanbul Valisi Yerlikaya: Yaralanan 99 hemşerimizden 88'i taburcu oldu

14:00 10.09.2022 (güncellendi: 14:04 10.09.2022)
© İHAİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© İHA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 kişiden 88'inin taburcu edildiğini 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşerimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum."
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
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