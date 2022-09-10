https://sputniknews.com.tr/20220910/imamoglu-avcilardaki-kazada-soforumuz-bayginlik-gecirdi-1061044276.html
İmamoğlu: Avcılar’daki kazada şoförümüz baygınlık geçirdi
İmamoğlu: Avcılar’daki kazada şoförümüz baygınlık geçirdi
İstanbul Avcılar’da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kazanın sebebi olarak metrobüs şoförlerinden birinin kalp krizi geçirerek... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T13:31+0300
2022-09-10T13:31+0300
2022-09-10T13:31+0300
yaşam
avcılar
metrobüs
kaza
zincirleme kaza
trafik kazası
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Avcılar’daki metrobüs durağında iki metrobüs dün akşam saatlerinde kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı. İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre kazada 99 kişi yaralandı.Valilik, kazada yaralanan 50 kişinin, ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini, 49 yaralının ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek ayakta tedavi gördüğünü açıklamıştı.Küçükçekmece başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.İfadeler doğrultusunda, Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün şoförü, seyir halindeyken fenalaşarak ve kalp krizi geçirerek karşı yöne geçerek gelen metrobüse çarptığı iddia edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şoförün baygınlık geçirerek fenalaştığını ve karşı yöne geçtiğini açıkladı.İmamoğlu, açıklamasında şunları söyledi:“Kazanın kayıtlarından, elde ettiğimiz görüntü ve ses kayıtlarından şoförün feryat ederek ‘kötü oluyorum, ambulans çağırın’ diyerek baygınlık geçirdiği ve direksiyonunun yan şeride doğru kayarak metrobüslerin kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğu ortaya çıkıyor.”İki sürücünün de tedavisi devam ediyor.
avcılar
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avcılar, metrobüs, kaza, zincirleme kaza, trafik kazası
avcılar, metrobüs, kaza, zincirleme kaza, trafik kazası
İmamoğlu: Avcılar’daki kazada şoförümüz baygınlık geçirdi
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İstanbul Avcılar’da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştığı ve 99 kişinin yaralandığı kazanın sebebi olarak metrobüs şoförlerinden birinin kalp krizi geçirerek fenalaştığı iddia edilmişti. İmamoğlu, şoförün fenalaşarak baygınlık geçirdiğini açıkladı.
Avcılar’daki metrobüs durağında iki metrobüs dün akşam saatlerinde kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı. İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre kazada 99 kişi yaralandı.
Valilik, kazada yaralanan 50 kişinin, ambulanslarla hastaneye sevk edildiğini, 49 yaralının ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek ayakta tedavi gördüğünü açıklamıştı.
Küçükçekmece başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
İfadeler doğrultusunda, Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün şoförü, seyir halindeyken fenalaşarak ve kalp krizi geçirerek karşı yöne geçerek gelen metrobüse çarptığı iddia edilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şoförün baygınlık geçirerek fenalaştığını ve karşı yöne geçtiğini açıkladı.
İmamoğlu, açıklamasında şunları söyledi:
“Kazanın kayıtlarından, elde ettiğimiz görüntü ve ses kayıtlarından şoförün feryat ederek ‘kötü oluyorum, ambulans çağırın’ diyerek baygınlık geçirdiği ve direksiyonunun yan şeride doğru kayarak metrobüslerin kafa kafaya çarpışmasına vesile olduğu ortaya çıkıyor.”
İki sürücünün de tedavisi devam ediyor.