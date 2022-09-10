https://sputniknews.com.tr/20220910/ibb-baskani-imamoglu-metrobus-kazasi-nedeniyle-istanbullulardan-ozur-diledi-1061035814.html
İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle İstanbullulardan özür diledi
İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle İstanbullulardan özür diledi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T01:22+0300
2022-09-10T01:22+0300
2022-09-10T01:22+0300
ekrem imamoğlu
türkiye
metrobüs
zincirleme kaza
kaza
twitter
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim."
https://sputniknews.com.tr/20220909/istanbulda-metrobusler-kafa-kafaya-carpisti-yaralilar-var--1061023711.html
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ekrem imamoğlu, metrobüs, zincirleme kaza, kaza, twitter
ekrem imamoğlu, metrobüs, zincirleme kaza, kaza, twitter
İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle İstanbullulardan özür diledi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin paylaşım yaptı.
Yaptığı paylaşımda İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim."