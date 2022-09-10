Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220910/ibb-baskani-imamoglu-metrobus-kazasi-nedeniyle-istanbullulardan-ozur-diledi-1061035814.html
İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle İstanbullulardan özür diledi
İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle İstanbullulardan özür diledi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T01:22+0300
2022-09-10T01:22+0300
ekrem imamoğlu
türkiye
metrobüs
zincirleme kaza
kaza
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061035917_0:135:2731:1671_1920x0_80_0_0_fc7e2d6553d8b3b280443b0d8f85dc8d.jpg
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim."
https://sputniknews.com.tr/20220909/istanbulda-metrobusler-kafa-kafaya-carpisti-yaralilar-var--1061023711.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061035917_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6480dafdc665da5c1759263768166eae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, metrobüs, zincirleme kaza, kaza, twitter
ekrem imamoğlu, metrobüs, zincirleme kaza, kaza, twitter

İBB Başkanı İmamoğlu, metrobüs kazası nedeniyle İstanbullulardan özür diledi

01:22 10.09.2022
© İHAİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© İHA
Abone olTelegram
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin paylaşım yaptı.
Yaptığı paylaşımda İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam İstanbul’da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim."
Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
TÜRKİYE
İstanbul Avcılar'da 4 metrobüs çarpıştı: 99 yaralı
Dün, 19:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала