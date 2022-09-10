https://sputniknews.com.tr/20220910/hali-silkeleme-kavgasi-cinayetle-bitti-1061042845.html

Halı silkeleme kavgası cinayetle bitti

Halı silkeleme kavgası cinayetle bitti

İstanbul Sancaktepe'de balkonundan halı silkeleme tartışmasında bir kişi yaralandı, bir kişi ise hayatını kaybetti. 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T11:24+0300

2022-09-10T11:24+0300

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yaşam

sancaktepe

halı

kavga

silahlı kavga

cinayet

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Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Karakuş Sokak'ta bulunan iki katlı binada dün yaşanan olayda, iddiaya göre Muhammed Ebik ve babası Adem Ebik ikinci kattaki evin balkonundan halı silkeledi.O sırada durumdan rahatsız olan alt kattaki kiracı Refai Karaman silahla baba ve oğula ateş açtı. Açılan ateş sonucu baba Adem Ebik kolundan yaralandı. Duruma sinirlenen Muhammed Ebik alt kata inerek kiracının kapısına gitti.Kapıyı açan Karaman, Muhammet Ebik'le bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Refai Karaman, Ebik'i silahla göğsünden vurdu.İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Karaman'ı olay yerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Sağlık ekipleri, Muhammet Ebik'e yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.Kolundan yaralanan baba Adem Ebik hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler binanın bulunduğu sokağa şerit çekerek çevrede önlem aldı.Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği binada incelemede bulundu. Muhammet Ebik'in cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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sancaktepe, halı, kavga, silahlı kavga, cinayet