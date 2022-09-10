https://sputniknews.com.tr/20220910/goc-idaresi-baskanligi-son-bir-haftada-3-bin-38-yasadisi-gocmen-sinir-disi-edildi-1061055241.html
Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 3 bin 38 yasadışı göçmen sınır dışı edildi
Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 3 bin 38 yasadışı göçmen sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2-8 Eylül tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 38 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T21:06+0300
2022-09-10T21:06+0300
2022-09-10T21:11+0300
yasadışı göçmenler
türkiye
göç idaresi
sınırdışı
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Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 4 bin 352, yılbaşından bu yana ise 209 bin 318 yasadışı göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.Aynı tarihler arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren 1683'ü Afganistan, 236'sı Pakistan ve 2 bin 923'ü diğer uyruklardan olmak üzere 4 bin 842 göçmenin güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandığı ifade edildi.Son bir haftada, 1492'si Afganistan, 448'i Pakistan ve 198'i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 38 yasadışı göçmen sınır dışı edildiği açıklandı.Açıklamada, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısının 78 bin 716'ya ulaştığı kaydedildi.
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yasadışı göçmenler, göç idaresi, sınırdışı
yasadışı göçmenler, göç idaresi, sınırdışı
Göç İdaresi Başkanlığı: Son bir haftada 3 bin 38 yasadışı göçmen sınır dışı edildi
21:06 10.09.2022 (güncellendi: 21:11 10.09.2022) Abone ol
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 2-8 Eylül tarihlerinde ülke genelinde 3 bin 38 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.
Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan videolu paylaşımda, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 4 bin 352, yılbaşından bu yana ise 209 bin 318 yasadışı göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.
Aynı tarihler arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren 1683'ü Afganistan, 236'sı Pakistan ve 2 bin 923'ü diğer uyruklardan olmak üzere 4 bin 842 göçmenin güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandığı ifade edildi.
Son bir haftada, 1492'si Afganistan, 448'i Pakistan ve 198'i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 38 yasadışı göçmen sınır dışı edildiği açıklandı.
Açıklamada, yılbaşından bu yana sınır dışı edilen göçmen sayısının 78 bin 716'ya ulaştığı kaydedildi.