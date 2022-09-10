Erbakan: Aylardır bir adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli bir araya geliyor

"En son HDP'ye bakanlık vereceğiz mi? Vermeyeceğiz mi? diye tartıştılar. Çünkü HDP gizli ortak. Sürekli birbirleriyle atışma içerisindeler. Bu 6 benzemez bugüne kadar 30'u baş başa 6'sı da masa başında olmak üzere tam 36 kez bir araya geldiler. Ne konuşuyorsunuz bu masada? 36 kez bir araya geliyorsunuz ortada bir kaynak paketiniz var mı? Yok. Şu milletin canını yakan ekonomik krize ilişkin bir çözümünüz var mı? Yok. Ortaya bir cumhurbaşkanı adayı çıkarabildiniz mi? Onu da çıkaramadınız. Fotoğraf çektirip yiyip içip dağılıyorlar. Milletin derdi nerede, bunların hali nerede. Bunlardan millete bir fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz."