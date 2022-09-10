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Erbakan: Aylardır bir adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli bir araya geliyor
Erbakan: Aylardır bir adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli bir araya geliyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyorlar"... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T21:53+0300
2022-09-10T21:57+0300
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rize'de partisinin 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.Erbakan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir köşesinde il kongrelerini yaptıklarını, Yeniden Refah Partisi'nin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.Hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştiren Erbakan, bu alanlardaki sorunların ancak Milli Görüş'le çözülebileceğini ifade etti.Erbakan, Millet İttifakı'na ilişkin, "Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen altı tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyorlar. Artık bunlar altın gününe döndü. Toplanıp fotoğraf çektirip dağılıyorlar. Milletin derdiyle dertlenmek yerine altın gününe devam ediyorlar" dedi.Fatih Erbakan, şunları kaydetti:
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fatih erbakan, 6'lı masa, rize
fatih erbakan, 6'lı masa, rize

Erbakan: Aylardır bir adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli bir araya geliyor

21:53 10.09.2022 (güncellendi: 21:57 10.09.2022)
© İHA / UĞUR AYDINYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© İHA / UĞUR AYDIN
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen 6 tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyorlar" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Rize'de partisinin 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.
Erbakan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir köşesinde il kongrelerini yaptıklarını, Yeniden Refah Partisi'nin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Hükümetin ekonomi ve tarım politikalarını eleştiren Erbakan, bu alanlardaki sorunların ancak Milli Görüş'le çözülebileceğini ifade etti.
Erbakan, Millet İttifakı'na ilişkin, "Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen altı tane benzemez sürekli olarak bir araya geliyorlar. Artık bunlar altın gününe döndü. Toplanıp fotoğraf çektirip dağılıyorlar. Milletin derdiyle dertlenmek yerine altın gününe devam ediyorlar" dedi.
Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"En son HDP'ye bakanlık vereceğiz mi? Vermeyeceğiz mi? diye tartıştılar. Çünkü HDP gizli ortak. Sürekli birbirleriyle atışma içerisindeler. Bu 6 benzemez bugüne kadar 30'u baş başa 6'sı da masa başında olmak üzere tam 36 kez bir araya geldiler. Ne konuşuyorsunuz bu masada? 36 kez bir araya geliyorsunuz ortada bir kaynak paketiniz var mı? Yok. Şu milletin canını yakan ekonomik krize ilişkin bir çözümünüz var mı? Yok. Ortaya bir cumhurbaşkanı adayı çıkarabildiniz mi? Onu da çıkaramadınız. Fotoğraf çektirip yiyip içip dağılıyorlar. Milletin derdi nerede, bunların hali nerede. Bunlardan millete bir fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz."

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