https://sputniknews.com.tr/20220910/el-mundo-ispanya-ukrayna-guclerine-kendi-topraklarinda-askeri-egitim-verecek-1061045155.html

El Mundo: İspanya, Ukrayna güçlerine kendi topraklarında askeri eğitim verecek

El Mundo: İspanya, Ukrayna güçlerine kendi topraklarında askeri eğitim verecek

İspanyol El Mundo gazetesi, İspanya’nın Ukraynalı askerlere kendi topraklarında eğitim vereceğini yazdı. Gazeteye göre bu, İspanyol eğitmenlerin başka bir... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T14:24+0300

2022-09-10T14:24+0300

2022-09-10T14:24+0300

ukrayna krizi

el mundo

ukrayna

ispanya

eğitim

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El Mundo gazetesinin haberine göre bir grup Ukrayna askeri, İspanya’da askeri eğitim görecek. Haberde, İspanya’da Ukrayna askerlerine tank ve roket sistemleri konusunda eğitim verileceği kaydediliyor. Bununla beraber Ukraynalı güçlere, mayın temizleme ve askeri doktorluk alanında da eğitim verileceği belirtiliyor.İspanyol gazetesi, söz konusu eğitimlerin büyük kısmının Zaragoza kentinde gerçekleştirileceğini yazdı. Zaragoza’ya şimdiden tedavi ve rehabilitasyon işlemleri için 600 Ukraynalı askerin gönderildiği kaydedildi.Eğitimler sırasında İspanya ordusuna ait personel araçlarının ve daha sonra Ukrayna’da cephede kullanılacak İspanyol silahlarının kullanılacağı belirtildi.El mundo, İspanyol eğitmenlerin daha önce Irak, Afganistan ve Mali gibi yerlerde bu ülkelerin askerlerine eğitim verdiklerini, fakat başka bir ülkenin askeri güçlerine İspanya’da ilk defa eğitim verileceğini yazdı.İspanya, Rusya’nın şubat ayında harekat başlattığı Ukrayna’ya askeri destek veren tek ülke değil. operasyonun başlamasından bu yana pek çok Batı ülkesi Ukrayna’ya askeri teçhizat yardımı ve finansal destek sağlıyor.

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