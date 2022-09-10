https://sputniknews.com.tr/20220910/diyarbakirda-silahli-kavganin-ortasinda-kalan-14-yasindaki-cocuk-yasamini-yitirdi-1061038925.html

Diyarbakır’da silahlı kavganın ortasında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır’da silahlı kavganın ortasında kalan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da, husumetli iki grubun mahalle arasındaki silahlı kavgasında arada kalan ve başına mermi isabet eden 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T03:43+0300

2022-09-10T03:43+0300

2022-09-10T03:44+0300

türkiye

diyarbakır

silahlı kavga

çocuk

yenişehir

çatışma

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fiskaya semtinde, husumetli iki grup aynı mahallede karşılaştı. Sözlü olarak başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.Silahlı kavgada tabancadan çıkan ve o sırada bölgede bulunan Emre Buyruk, merminin başına isabet etmesiyle kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Emre Buyruk, gelen sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Buyruk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince inceleme yapılırken, çok sayıda kovan bulundu.Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

türkiye

diyarbakır

yenişehir

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diyarbakır, silahlı kavga, çocuk, yenişehir, çatışma