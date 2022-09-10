https://sputniknews.com.tr/20220910/devlet-bahceliden-tunc-soyere-tarihimizi-dusman-gozuyle-yorumlamasi-iflah-olmaz-bir-cahilliktir-1061043531.html
Devlet Bahçeli'den Tunç Soyer'e: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahilliktir
Devlet Bahçeli'den Tunç Soyer'e: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahilliktir
MHP lideri Bahçeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili olarak "Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahilliktir" dedi. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T12:06+0300
2022-09-10T12:06+0300
2022-09-10T12:06+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
tunç soyer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056237515_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_1019fd03a890e10d833874745bbf42e2.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır” ifadelerini kullandı.Bahçeli’nin bu çıkışı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir'in kurtuluşunun 100. Yıl dönünü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda düzenlen etkinlikte yaptığı konuşmadaki, “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular” ifadelerini akıllara getirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056237515_40:0:1107:800_1920x0_80_0_0_77f36845f95c8c4eb9a17c9c53cd6b57.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tunç soyer
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tunç soyer
Devlet Bahçeli'den Tunç Soyer'e: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahilliktir
Abone ol
MHP lideri Bahçeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili olarak "Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahilliktir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır” ifadelerini kullandı.
Bahçeli’nin bu çıkışı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir'in kurtuluşunun 100. Yıl dönünü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda düzenlen etkinlikte yaptığı konuşmadaki, “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular” ifadelerini akıllara getirdi.