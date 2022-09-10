Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20220910/devlet-bahceliden-tunc-soyere-tarihimizi-dusman-gozuyle-yorumlamasi-iflah-olmaz-bir-cahilliktir-1061043531.html
Devlet Bahçeli'den Tunç Soyer'e: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahilliktir
Devlet Bahçeli'den Tunç Soyer'e: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahilliktir
MHP lideri Bahçeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili olarak "Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahilliktir" dedi. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T12:06+0300
2022-09-10T12:06+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
tunç soyer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056237515_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_1019fd03a890e10d833874745bbf42e2.jpg
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır” ifadelerini kullandı.Bahçeli’nin bu çıkışı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir'in kurtuluşunun 100. Yıl dönünü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda düzenlen etkinlikte yaptığı konuşmadaki, “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular” ifadelerini akıllara getirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056237515_40:0:1107:800_1920x0_80_0_0_77f36845f95c8c4eb9a17c9c53cd6b57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tunç soyer
devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tunç soyer

Devlet Bahçeli'den Tunç Soyer'e: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahilliktir

12:06 10.09.2022
© AAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© AA
Abone olTelegram
MHP lideri Bahçeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili olarak "Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahilliktir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır” ifadelerini kullandı.
Bahçeli’nin bu çıkışı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir'in kurtuluşunun 100. Yıl dönünü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda düzenlen etkinlikte yaptığı konuşmadaki, “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular” ifadelerini akıllara getirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала