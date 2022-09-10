https://sputniknews.com.tr/20220910/devlet-bahceliden-tunc-soyere-tarihimizi-dusman-gozuyle-yorumlamasi-iflah-olmaz-bir-cahilliktir-1061043531.html

Devlet Bahçeli'den Tunç Soyer'e: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahilliktir

Devlet Bahçeli'den Tunç Soyer'e: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahilliktir

MHP lideri Bahçeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili olarak "Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahilliktir" dedi. 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T12:06+0300

2022-09-10T12:06+0300

2022-09-10T12:06+0300

politika

devlet bahçeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

tunç soyer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056237515_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_1019fd03a890e10d833874745bbf42e2.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100’üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır” ifadelerini kullandı.Bahçeli’nin bu çıkışı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir'in kurtuluşunun 100. Yıl dönünü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı’nda düzenlen etkinlikte yaptığı konuşmadaki, “Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular” ifadelerini akıllara getirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), tunç soyer