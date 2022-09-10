https://sputniknews.com.tr/20220910/buro-memur-sen-genel-baskani-kira-fiyatlari-boyle-giderse-gorev-yapacak-memur-bulmak-zorlasacak-1061039470.html

Büro Memur-Sen Genel Başkanı: Kira fiyatları böyle giderse görev yapacak memur bulmak zorlaşacak

Büro Memur-Sen Genel Başkanı: Kira fiyatları böyle giderse görev yapacak memur bulmak zorlaşacak

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, artan kira ve konut fiyatları nedeniyle memurların özellikle üç büyük ilde zor günler geçirdiğini belirterek, “Böyle... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T04:05+0300

2022-09-10T04:05+0300

2022-09-10T04:11+0300

türkiye

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Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, artan kira ve konut fiyatları nedeniyle memurların özellikle 3 büyük ilde zor günler geçirdiğini söyledi.İHA'nın haberine göre Yazgan, “Fırsatını bulan kamu görevlileri artık küçük şehirlere gitmek istiyor. Üç büyük ilimiz öncelikli olmak üzere 81 kentte lojman ve kira yardımları hayata geçirilmeli” diye konuştu.Yazgan, “Böyle giderse kiralar nedeniyle üç büyük ilimizde görev yapacak memur kalmayacak. Kamu çalışanları geçim sıkıntısı korkusundan büyük illerimize gelmeye korkuyor. TÜİK’in verilerine göre üç büyük ilimizde ortalama ev kiraları Ankara’da 5 bin 250 lira, İstanbul’da 8 bin 800 lira, İzmir’de ise 6 bin” dedi.'Fırsatını bulduğunda başka yerlere tayin istiyor'Yazgan, maaşı ortalama 10 bin TL olan bir memurun bu şartlarda büyük şehirlerde geçinmesinin zor olduğunu belirterek, “Rakamlar ortada, hal böyle olunca memurlar zorunlu olmadıkça üç büyük ilde görev yapmayı artık tercih etmiyor ve fırsatını bulduğunda da başka yerlere tayin istiyor” diye konuştu.Turizm bölgeleri de aynıYazgan, benzer problemlerin turizm bölgelerindeki il ve ilçelerde de yaşandığının altını çizdi. Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Didim gibi şehirlerde yerli ve yabancı turistler nedeniyle kira ve konut fiyatlarının fahiş rakamlara yükseldiğini ifade eden Yazgan, “Kira giderine gıda ve ulaşım masrafları da eklendiğinde memurun bu şehirlerde de ekonomik açıdan nefes alması imkansız” dedi.Yazgan, üç büyük kent ve turizm bölgelerinde görev yapan kamu çalışanları başta olmak üzere 81 ilde kira ve lojman yardımlarının hayata geçirilmesi çağrısını yineledi.

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yusuf yazgan, büro memur-sen, konut, kira, konut fiyatları, memur