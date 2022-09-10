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https://sputniknews.com.tr/20220910/bm-genel-sekreteri-guterres-pakistana-selle-mucadelede-hizla-yardim-edilmesini-istedi-1061048705.html
BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'a selle mücadelede hızla yardım edilmesini istedi
BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'a selle mücadelede hızla yardım edilmesini istedi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma, şiddetli yağış ve sellerle mücadele eden Pakistan'a, hızla yardım edilmesi... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T15:51+0300
2022-09-10T15:51+0300
dünya
pakistan
guterres
bm genel sekreteri antonio guterres
antonio guterres
açıklama
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'a düzenlediği iki günlük ziyaretin son gününde, selden en çok zararı gören eyaletlerden Sindh ve Belucistan'a gitti.Sindh'in Sukkur bölgesindeki ziyaretinde Başbakan Şahbaz Şerif'in de eşlik ettiği Guterres, burada Sindh Başbakanı Murat Ali Şah'tan selin yol açtığı zarar ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.Guterres, daha sonra Belucistan'ın Usta Muhammed bölgesine yaptığı ziyarette, "Pakistan'ın bu krizin üstesinden gelmesi için bugün büyük finansal desteğe ihtiyacı var. Bu, cömertlik değil, adalet meselesi" ifadelerini kullandı.Guterres, Pakistan'a maddi yardımda bulunabilecek ülkelerin bunu hemen yapması gerektiğini vurguladı.Şiddetli yağışlar ve sellerde ağır zarar gören Sindh ve Belucistan'da, tarım alanları da su altında kaldı.Muson döneminde şiddetli yağışlar alan Pakistan ve bölge ülkelerinde söz konusu dönem, iklim değişikliğinin etkisiyle on yıllardır daha ağır geçiyor.İklim değişikliğine yol açan karbon emisyonunun yüzde 21.5'inden ABD, 16.5'inden Çin ve 15'inden Avrupa Birliği sorumluyken Pakistan'ın payı ise yalnızca yüzde 0.4.Pakistan'da yaşanan şiddetli yağışlar ve sel felaketi, iklim değişikliğinin yoksul toplumlar üzerinde orantısız etkileri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.Felaketin bilançosu ağırPakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran'dan bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle 1396 kişi öldü, 12 bin 728 kişi yaralandı.Yağışlar nedeniyle 1 milyon 743 bin 345 ev hasar gördü, bunların 568 bin 817'si tamamen yıkıldı.Toplam 6 bin 674 kilometre yol, 269 köprü yıkıldı, 750 binden fazla çiftlik hayvanı telef oldu. Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken kurulan çadır kamplarında 634 bin 749 kişi yaşamını sürdürüyor.
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pakistan, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, açıklama
pakistan, guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, antonio guterres, açıklama

BM Genel Sekreteri Guterres, Pakistan'a selle mücadelede hızla yardım edilmesini istedi

15:51 10.09.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович / Multimedya arşivine gidinBM Genel Sekreteri Antonio Guterres
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma, şiddetli yağış ve sellerle mücadele eden Pakistan'a, hızla yardım edilmesi çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan'a düzenlediği iki günlük ziyaretin son gününde, selden en çok zararı gören eyaletlerden Sindh ve Belucistan'a gitti.
Sindh'in Sukkur bölgesindeki ziyaretinde Başbakan Şahbaz Şerif'in de eşlik ettiği Guterres, burada Sindh Başbakanı Murat Ali Şah'tan selin yol açtığı zarar ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Guterres, daha sonra Belucistan'ın Usta Muhammed bölgesine yaptığı ziyarette, "Pakistan'ın bu krizin üstesinden gelmesi için bugün büyük finansal desteğe ihtiyacı var. Bu, cömertlik değil, adalet meselesi" ifadelerini kullandı.
Guterres, Pakistan'a maddi yardımda bulunabilecek ülkelerin bunu hemen yapması gerektiğini vurguladı.
Şiddetli yağışlar ve sellerde ağır zarar gören Sindh ve Belucistan'da, tarım alanları da su altında kaldı.
Muson döneminde şiddetli yağışlar alan Pakistan ve bölge ülkelerinde söz konusu dönem, iklim değişikliğinin etkisiyle on yıllardır daha ağır geçiyor.
İklim değişikliğine yol açan karbon emisyonunun yüzde 21.5'inden ABD, 16.5'inden Çin ve 15'inden Avrupa Birliği sorumluyken Pakistan'ın payı ise yalnızca yüzde 0.4.
Pakistan'da yaşanan şiddetli yağışlar ve sel felaketi, iklim değişikliğinin yoksul toplumlar üzerinde orantısız etkileri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Felaketin bilançosu ağır

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran'dan bu yana etkili olan yağışlar nedeniyle 1396 kişi öldü, 12 bin 728 kişi yaralandı.
Yağışlar nedeniyle 1 milyon 743 bin 345 ev hasar gördü, bunların 568 bin 817'si tamamen yıkıldı.
Toplam 6 bin 674 kilometre yol, 269 köprü yıkıldı, 750 binden fazla çiftlik hayvanı telef oldu. Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken kurulan çadır kamplarında 634 bin 749 kişi yaşamını sürdürüyor.
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