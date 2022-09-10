https://sputniknews.com.tr/20220910/besiktasli-futbolcu-josef-de-souzadan-ayrilik-sinyali--1061051850.html
Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'dan ayrılık sinyali
Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'dan ayrılık sinyali
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, kendini güvende hissetmediği için gelecek sezon Süper Lig'de yer almayı düşünmediğini söyledi. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T18:42+0300
2022-09-10T18:42+0300
2022-09-10T18:42+0300
spor
beşiktaş
josef de souza
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Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MKE Ankaragücü maçının ardından yaşanan olayın sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.Ayrılma kararını ailesiyle görüştüğü için aldığını ve bu sebeple toplantıda duygusallaştığını ifade eden 33 yaşındaki orta saha, şunları kaydetti:
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beşiktaş, josef de souza
Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'dan ayrılık sinyali
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Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, kendini güvende hissetmediği için gelecek sezon Süper Lig'de yer almayı düşünmediğini söyledi.
Tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MKE Ankaragücü maçının ardından yaşanan olayın sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Ayrılma kararını ailesiyle görüştüğü için aldığını ve bu sebeple toplantıda duygusallaştığını ifade eden 33 yaşındaki orta saha, şunları kaydetti:
"Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğim kalbimi çok acıtıyor olsa bile."