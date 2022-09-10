https://sputniknews.com.tr/20220910/bakan-soylu-7-bin-ogretmenin-guvenlik-sorusturmasi-tamamlandi-1061055980.html

Bakan Soylu: 7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı

Bakan Soylu: 7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak"... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

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süleyman soylu

türkiye

öğretmen

güvenlik

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İçişleri Bakanı Soylu, yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle, kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah" ifadelerini kaydetti.

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süleyman soylu, öğretmen, güvenlik