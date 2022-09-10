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https://sputniknews.com.tr/20220910/bakan-soylu-7-bin-ogretmenin-guvenlik-sorusturmasi-tamamlandi-1061055980.html
Bakan Soylu: 7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı
Bakan Soylu: 7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak"... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
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süleyman soylu
türkiye
öğretmen
güvenlik
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İçişleri Bakanı Soylu, yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle, kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah" ifadelerini kaydetti.
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süleyman soylu, öğretmen, güvenlik
süleyman soylu, öğretmen, güvenlik

Bakan Soylu: 7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı

22:11 10.09.2022 (güncellendi: 22:13 10.09.2022)
© AAJandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle, kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah" ifadelerini kaydetti.
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