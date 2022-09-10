https://sputniknews.com.tr/20220910/bakan-soylu-7-bin-ogretmenin-guvenlik-sorusturmasi-tamamlandi-1061055980.html
Bakan Soylu: 7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı
Bakan Soylu: 7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak"... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T22:11+0300
2022-09-10T22:11+0300
2022-09-10T22:13+0300
süleyman soylu
türkiye
öğretmen
güvenlik
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İçişleri Bakanı Soylu, yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle, kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah" ifadelerini kaydetti.
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süleyman soylu, öğretmen, güvenlik
süleyman soylu, öğretmen, güvenlik
Bakan Soylu: 7 bin öğretmenin güvenlik soruşturması tamamlandı
22:11 10.09.2022 (güncellendi: 22:13 10.09.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, yeni atanan öğretmenlerin güvenlik soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni atanan öğretmenlerimizin güvenlik soruşturmalarında elimizi çabuk tutuyoruz. Mahmut Özer Bakanımızla sıkı iş birliğiyle, kura sonrası iletilen 16 bin 345 öğretmenimizden 7 bininin güvenlik soruşturması tamamlanıp gönderildi. Geri kalanı salı akşamı tamamlanmış olacak inşallah" ifadelerini kaydetti.