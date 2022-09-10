https://sputniknews.com.tr/20220910/bakan-karaismailogludan-ibbye-metrobus-kazasi-elestirisi-1061036849.html
Bakan Karaismailoğlu'dan İBB'ye 'metrobüs kazası' eleştirisi
Bakan Karaismailoğlu'dan İBB'ye 'metrobüs kazası' eleştirisi
İstanbul Avcılar'da meydana gelen, çok sayıda kişinin yaralandığı metrobüs kazası üzerinden İBB'yi eleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T02:38+0300
2022-09-10T02:38+0300
2022-09-10T02:42+0300
adil karaismailoğlu
türkiye
ak parti
istanbul
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Sancaktepe'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu. Bakan Karaismailoğlu programda konuşma yaptı.'Trafik kazalarını yüzde 80 oranında azalttık'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Trafik kazalarını yüzde 80 oranında azalttık. Bu yapılmış olan bölünmüş yollar sayesinde her yıl tam 9 bin 500 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Son 20 yıl içerisinde bakanlık olarak 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Türk Lirası olarak da söylersek 1 trilyon 600 milyar liralık yatırım yaptık. İstanbul-İzmir otoyolu, 8 saat 30 dakika süren yolculuk bugün 3 saat 30 dakikaya düştü. Kısalan yollar sayesinde 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz her yıl" dedi."Yerel yönetimlerin en önemli görevi, kaliteli, güvenli, ekonomik toplu taşıma sistemi kurmaktır" diyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:" İstanbul’un önemli akslarından, ana damarlarından biri de Metrobüs hattı. Biraz önce Avcılar’da 4 metrobüsün karıştığı bir kaza oldu. Yaralananlara acil şifalar diliyorum inşallah böyle bir kaza tekerrür etmez ama maalasef bu kaza daha önce, günlerdir izlediğimiz bazı şeylerin İstanbul’da olduğunun habercisiydi bu kazalar. Yönetimdekiler akıllarını başlarına alırlar, eksikler belli yapılmayanlar da belli. Liyakatsiz kadrolar iş başına geldikten sonra bu tür kazalar yaşamaya başladık" diye konuştu.
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adil karaismailoğlu, ak parti, istanbul
adil karaismailoğlu, ak parti, istanbul
Bakan Karaismailoğlu'dan İBB'ye 'metrobüs kazası' eleştirisi
02:38 10.09.2022 (güncellendi: 02:42 10.09.2022) Abone ol
İstanbul Avcılar'da meydana gelen, çok sayıda kişinin yaralandığı metrobüs kazası üzerinden İBB'yi eleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Liyakatsiz kadrolar gelince bu tür kazalar yaşamaya başladık" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı Yüz Yüze 100 Gün programı kapsamında Sancaktepe'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu. Bakan Karaismailoğlu programda konuşma yaptı.
'Trafik kazalarını yüzde 80 oranında azalttık'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Trafik kazalarını yüzde 80 oranında azalttık. Bu yapılmış olan bölünmüş yollar sayesinde her yıl tam 9 bin 500 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Son 20 yıl içerisinde bakanlık olarak 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Türk Lirası olarak da söylersek 1 trilyon 600 milyar liralık yatırım yaptık. İstanbul-İzmir otoyolu, 8 saat 30 dakika süren yolculuk bugün 3 saat 30 dakikaya düştü. Kısalan yollar sayesinde 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz her yıl" dedi.
"Yerel yönetimlerin en önemli görevi, kaliteli, güvenli, ekonomik toplu taşıma sistemi kurmaktır" diyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
" İstanbul’un önemli akslarından, ana damarlarından biri de Metrobüs hattı. Biraz önce Avcılar’da 4 metrobüsün karıştığı bir kaza oldu. Yaralananlara acil şifalar diliyorum inşallah böyle bir kaza tekerrür etmez ama maalasef bu kaza daha önce, günlerdir izlediğimiz bazı şeylerin İstanbul’da olduğunun habercisiydi bu kazalar. Yönetimdekiler akıllarını başlarına alırlar, eksikler belli yapılmayanlar da belli. Liyakatsiz kadrolar iş başına geldikten sonra bu tür kazalar yaşamaya başladık" diye konuştu.