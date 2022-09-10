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https://sputniknews.com.tr/20220910/aydinlik-gazetesi-yunanca-mansetle-cikti-komsu-abdnin-tuzagina-dusme-1061043179.html
Aydınlık Gazetesi, Yunanca manşetle çıktı: Komşu! ABD’nin tuzağına düşme!
Aydınlık Gazetesi, Yunanca manşetle çıktı: Komşu! ABD’nin tuzağına düşme!
Aydınlık Gazetesi, Vatan Partisi'nin 9 Eylül yürüyüşünü manşetine taşıdı. 10 Eylül 2022 tarihli gazetede Yunanca, "Komşu, ABD’nin tuzağına düşme!" ifadelerine... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T11:48+0300
2022-09-10T11:54+0300
türkiye
vatan partisi
aydınlık gazetesi
9 eylül
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İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Vatan Partisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Karşıyaka’da düzenlenen “Kararlılık Yürüyüşü”nde buluştu. Yürüyüşte, “Yine Denize Dökeriz” pankartı taşındı.Aydınlık Gazetesi, dün İzmir'de gerçekleşen yürüyüşü ise manşetine taşıdı. Manşette, "Γείτονα! Μην πέφτεις στην παγίδα των ΗΠΑ!", "Komşu! ABD’nin tuzağına düşme!" ifadeleri yer aldı.
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vatan partisi, aydınlık gazetesi, 9 eylül
vatan partisi, aydınlık gazetesi, 9 eylül

Aydınlık Gazetesi, Yunanca manşetle çıktı: Komşu! ABD’nin tuzağına düşme!

11:48 10.09.2022 (güncellendi: 11:54 10.09.2022)
© AydınlıkAydınlık
Aydınlık - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© Aydınlık
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Aydınlık Gazetesi, Vatan Partisi'nin 9 Eylül yürüyüşünü manşetine taşıdı. 10 Eylül 2022 tarihli gazetede Yunanca, "Komşu, ABD’nin tuzağına düşme!" ifadelerine yer verildi.

İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Vatan Partisi, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Karşıyaka’da düzenlenen “Kararlılık Yürüyüşü”nde buluştu. Yürüyüşte, “Yine Denize Dökeriz” pankartı taşındı.
Aydınlık Gazetesi, dün İzmir'de gerçekleşen yürüyüşü ise manşetine taşıdı. Manşette, "Γείτονα! Μην πέφτεις στην παγίδα των ΗΠΑ!", "Komşu! ABD’nin tuzağına düşme!" ifadeleri yer aldı.
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