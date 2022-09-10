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https://sputniknews.com.tr/20220910/amerikalilarin-serveti-1438-trilyon-dolara-geriledi-1061041035.html
Amerikalıların serveti, 143.8 trilyon dolara geriledi
Amerikalıların serveti, 143.8 trilyon dolara geriledi
ABD'de hanehalkı toplam serveti, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyreğinde de düşüş göstererek, 143.8 trilyon dolara geriledi. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T05:14+0300
2022-09-10T05:18+0300
ekonomi
abd
abd merkez bankası
hanehalkı
servet
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Amerikalıların serveti yılın ikinci çeyreğinde düşüşünü sürdürdü.ABD Merkez Bankası (Fed), nisan-haziran dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.Buna göre, ülkede hanehalkı toplam serveti yılın ikinci çeyreğinde 143.8 trilyon dolara düştü.Bu yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 4.1 azalan toplam hanehalkı serveti, iki çeyrek art arda düşüş gösterdi.Amerikalıların serveti bu yılın ilk çeyreğinde de 149.9 trilyon dolara gerileyerek 2 yıldan bu yana ilk kez düşüş kaydetmişti.Hanehalkı serveti, bu yılın ikinci çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1.2'lik artış gösterdi.Yılın ikinci çeyreğinde hisse senetleri toplam 7.7 trilyon dolar değer kaybederken, gayrimenkullerin toplam değeri 1.4 trilyon dolar arttı.Amerikan hanehalkının toplam borcu ise bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 7.4'lük artış kaydetti.Söz konusu dönemde tüketici kredileri yıllık yüzde 8,5 ve konut kredileri (mortgage) yüzde 8,8 arttı.
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abd, abd merkez bankası, hanehalkı, servet
abd, abd merkez bankası, hanehalkı, servet

Amerikalıların serveti, 143.8 trilyon dolara geriledi

05:14 10.09.2022 (güncellendi: 05:18 10.09.2022)
© Sputnik / Natalia Seliverstova / Multimedya arşivine gidinNew York - ABD
New York - ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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ABD'de hanehalkı toplam serveti, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyreğinde de düşüş göstererek, 143.8 trilyon dolara geriledi.
Amerikalıların serveti yılın ikinci çeyreğinde düşüşünü sürdürdü.
ABD Merkez Bankası (Fed), nisan-haziran dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.
Buna göre, ülkede hanehalkı toplam serveti yılın ikinci çeyreğinde 143.8 trilyon dolara düştü.
Bu yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 4.1 azalan toplam hanehalkı serveti, iki çeyrek art arda düşüş gösterdi.
Amerikalıların serveti bu yılın ilk çeyreğinde de 149.9 trilyon dolara gerileyerek 2 yıldan bu yana ilk kez düşüş kaydetmişti.
Hanehalkı serveti, bu yılın ikinci çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1.2'lik artış gösterdi.
Yılın ikinci çeyreğinde hisse senetleri toplam 7.7 trilyon dolar değer kaybederken, gayrimenkullerin toplam değeri 1.4 trilyon dolar arttı.
Amerikan hanehalkının toplam borcu ise bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 7.4'lük artış kaydetti.
Söz konusu dönemde tüketici kredileri yıllık yüzde 8,5 ve konut kredileri (mortgage) yüzde 8,8 arttı.
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