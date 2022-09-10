Ak Partili Ünal: Türkiye, yalan habere maruz kalan ülkeler sıralamasında 1. sırada
04:49 10.09.2022 (güncellendi: 04:51 10.09.2022)
© DHAAK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal
© DHA
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin en çok yalan habere maruz kalan ülke olduğunu belirterek, "Türkiye, yalan habere maruz kalan ülkeler sıralamasında 1. sırada yüzde 49 ile. O yüzden lütfen bunların yalanlarına asla inanmayın" dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı'nın açılışı törenle yapıldı.
Burada bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Türkiye’de ’Sözde’ siyaset yapan birilerinin polise ve devlete ’Katil’ dediğini söyledi. Ünal, şöyle devam etti:
"Diyorum ki, bir kere olsun ’Katil PKK’ demediniz. Ama siz kalkıp ne diyorsunuz, ’Katil polis’ diyorsunuz. Siz bizden değilsiniz. Bizim Cumhurbaşkanımız, Allah ondan razı olsun dün ve ondan önceki gün Balkanlar’daydı. Balkanlar’da Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, hepsiyle görüşerek orada ortaya çıkarılmak istenen çatışmayı, orada ortaya çıkarılmak istenen maalesef savaşı Cumhurbaşkanımız ne yaptı? Sulh ve selamete erdirdi. "
'Cumhurbaşkanımız aldığı inisiyatifle tahıl krizini çözdü'
"Rusya- Ukrayna konusunda Cumhurbaşkanımız yine arabulucu rolüyle orada oluşturulmak istenen çatışmanın engellenmesi ve barışın sağlanması için gerekli çalışmaları yürüttü" diye devam eden Ünal, "Yine dünya tahıl krizi, gıda krizi yaşayacakken Cumhurbaşkanımız aldığı inisiyatifle tahıl krizini çözdü. Sırbistan Vucic ne diyor, ’Türkiye’nin büyümesi ve Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği önemlidir.’ Yine, dünyanın her yerinden Cumhurbaşkanımızla ilgili, liderliğiyle ilgili, küresel çözüm iradesiyle ilgili, küresel barış vizyonuyla ilgili dünyanın her yerinden cumhurbaşkanımıza dönük taktirler var. Peki, soruyorum, bunlar niye cumhurbaşkanımızdan rahatsızlar? Bakın bir şey söyleyeyim, siyasi rakip olmaları gayet normal. Siyasette rekabet vardır, cumhurbaşkanımız karşısında tabii ki siyasi olarak bir rekabet otaya koyacaklar. Fakat bunlarınki siyasi rekabet değil, dillerine bakarsanız bunlarınki maalesef düşmanlık. Muhalefette rekabet olur ama düşmanlık olmaz. Bunlar maalesef Erdoğan düşmanlığıyla, AK Parti düşmanlığıyla maalesef artık kiminle işbirliği yapacaklarını şaşırmış durumdalar" diye ekledi.
AK Parti iktidara gelmeden önce Türkiye’nin birçok sorunu olduğunu ileri süren Ünal, bu sorunların AK Parti sayesinde çözüldüğü belirtti. AK Parti’nin 70- 80 yıllık sorunları çözdüğünü ve o nedenle şimdi eski sorunlar yerine bugünün sorunlarının konuşulduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:
"70 yıllık, 80 yıllık sorunları çözen irade, bugünün sorunlarını da çözer. Yeter ki bize sağlam duralım, sıkı duralım. Çünkü bütün dünya şu anda bir küresel daralmadan geçiyor ama hamdolsun devletimiz, sımsıkı milletimizin yanında. Evvel Allah, bu devlet- millet beraberliğiyle, cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiç kimseyi darda, zorda bırakmayız ve bu sorunlar da önümüzdeki süreçte inşallah çözülecektir. Ve şundan emin olun, 2023 ve Cumhuriyetimizin 100. yılıyla birlikte inşallah biz ’Türkiye’nin 100 yılı başlıyor’ diyeceğiz, inşallah ’Biz daha yeni başlıyoruz’ diyeceğiz. Niye biliyor musunuz? Çünkü altyapı sorunlarımızı çözdük. Ulaşım altyapısını çözdük hem şehirlerde hem Türkiye’de. Sağlık altyapısını, eğiti altyapısını, savunma sanayiinde altyapı sorunlarınızı çözdük. Türkiye yalan haberde, yalan habere maruz kalan ülkeler sıralamasında 1’inci sırada yüzde 49 ile. O yüzden lütfen bunların yalanlarına asla inanmayın. Kendimize güvenelim, Türkiye’ye güvenelim ve şundan emin olalım ki biz üretim kapasitemizle, istihdamımızla, büyümemizle, ihracatımızla Allah’ın izniyle önümüzdeki 5 yıl dünyadan pozitif bir şekilde ayrışıp Türkiye’yi bir üretim merkez haline getireceğiz bundan emin olun."
Konuşmaların ardından kesilen kurdele kavşak trafiğe açıldı. Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, aracının direksiyonuna geçerek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile kavşaktan geçti.