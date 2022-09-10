https://sputniknews.com.tr/20220910/ak-partili-unal-turkiye-yalan-habere-maruz-kalan-ulkeler-siralamasinda-1-sirada-1061040577.html

Ak Partili Ünal: Türkiye, yalan habere maruz kalan ülkeler sıralamasında 1. sırada

Ak Partili Ünal: Türkiye, yalan habere maruz kalan ülkeler sıralamasında 1. sırada

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Türkiye'nin en çok yalan habere maruz kalan ülke olduğunu belirterek, "Türkiye, yalan... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T04:49+0300

2022-09-10T04:49+0300

2022-09-10T04:51+0300

türkiye

mahir ünal

ak parti

türkiye

kahramanmaraş

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​Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı'nın açılışı törenle yapıldı.Burada bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Türkiye’de ’Sözde’ siyaset yapan birilerinin polise ve devlete ’Katil’ dediğini söyledi. Ünal, şöyle devam etti:'Cumhurbaşkanımız aldığı inisiyatifle tahıl krizini çözdü'"Rusya- Ukrayna konusunda Cumhurbaşkanımız yine arabulucu rolüyle orada oluşturulmak istenen çatışmanın engellenmesi ve barışın sağlanması için gerekli çalışmaları yürüttü" diye devam eden Ünal, "Yine dünya tahıl krizi, gıda krizi yaşayacakken Cumhurbaşkanımız aldığı inisiyatifle tahıl krizini çözdü. Sırbistan Vucic ne diyor, ’Türkiye’nin büyümesi ve Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği önemlidir.’ Yine, dünyanın her yerinden Cumhurbaşkanımızla ilgili, liderliğiyle ilgili, küresel çözüm iradesiyle ilgili, küresel barış vizyonuyla ilgili dünyanın her yerinden cumhurbaşkanımıza dönük taktirler var. Peki, soruyorum, bunlar niye cumhurbaşkanımızdan rahatsızlar? Bakın bir şey söyleyeyim, siyasi rakip olmaları gayet normal. Siyasette rekabet vardır, cumhurbaşkanımız karşısında tabii ki siyasi olarak bir rekabet otaya koyacaklar. Fakat bunlarınki siyasi rekabet değil, dillerine bakarsanız bunlarınki maalesef düşmanlık. Muhalefette rekabet olur ama düşmanlık olmaz. Bunlar maalesef Erdoğan düşmanlığıyla, AK Parti düşmanlığıyla maalesef artık kiminle işbirliği yapacaklarını şaşırmış durumdalar" diye ekledi.AK Parti iktidara gelmeden önce Türkiye’nin birçok sorunu olduğunu ileri süren Ünal, bu sorunların AK Parti sayesinde çözüldüğü belirtti. AK Parti’nin 70- 80 yıllık sorunları çözdüğünü ve o nedenle şimdi eski sorunlar yerine bugünün sorunlarının konuşulduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:Konuşmaların ardından kesilen kurdele kavşak trafiğe açıldı. Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, aracının direksiyonuna geçerek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile kavşaktan geçti.

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