AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bir Osmanlı subayıydı

2022-09-10T19:44+0300

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Van'da kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle buluştu.Van'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Kurtulmuş, ardından kentteki bir otelde kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının hükümete tavsiye ve telkinleriyle yol gösterebildiğini belirtti.'Türkiye, ne Akdeniz'de, ne Ege Denizi'nde hiçbir oldubittiye izin vermeyecek'Türkiye'nin her alanda güçlü, etrafındaki sorunları çözen ve yol gösterici olması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, bu bölgedeki güçlü bir Türkiye'nin hem bölgenin hem de dünya barışının garantisi olacağının altını çizdi.Dünyada gerilimlerden, çatışmalardan, savaşlardan medet uman ve gücünü böylece artıracağını zanneden bazı ülkelerin, bu coğrafyada güçlü bir Türkiye'nin olmasını istemediğini aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:Türkiye'nin ihracat yapan, cari açığını azaltan ve sürekli büyüyen güçlü bir ülke olarak ayakta durmak mecburiyetinde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye, savunma sanayisinde, her alanda güçlü olmak mecburiyetinde. Daha birkaç sene öncesine kadar piyade tüfeklerimizi kendimiz yapamıyorduk. Onun kurşunlarını, mühimmatlarını dahi temin edemiyorduk. Türkiye kendi uçaklarının modernizasyonunu yapamıyordu. Türkiye, satın aldığı SİHA'ların modernizasyonunu parasıyla yaptıramıyordu. Allah'a çok şükür bugün geldiğimiz noktada Türkiye Milli Savunma Sanayinin yüzde seksenini yerli olarak yapıyor ve dünyanın birçok ülkesine de bunları satıyor" ifadelerini kullandı.'Bu millet Selçuklu'nun, Osmanlı'nın devamı olan bir millettir'Kurtulmuş, milletin gayreti ve desteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demokrasi yoluyla sandıkta yeniden seçilerek Türkiye'nin on üçüncü cumhurbaşkanı olacağını belirtti.Siyasetin biraz da rekabet işi olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Karşıda da en azından aday olması lazım ki bir yarış olsun. Bir tane mi olur, iki tane mi olur onu bilmem. Altı artı birlik masanın kendi arasındaki tartışmalara da karışmam, bizi ilgilendirmez. Başka partilerin istediği bir şeydir. Kimi seçerler, kimi seçmezler onu bilmem. Ama şunu bilmek isterim. Türkiye'ye ilişkin, gelecek hedefleri nedir, Türkiye'yi nasıl yönetecekler bunu bilmeyi siz de istersiniz, ben de isterim. Bunu ortaya koymalarını bekleriz" dedi.Kurtulmuş, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünde, Osmanlı devletini hedef alan açıklamalara da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

