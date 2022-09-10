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Ahmet Hakan: Tarkan, muhalefete hapsolmamalı
Ahmet Hakan: Tarkan, muhalefete hapsolmamalı
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Tarkan için "Muhalefete hapsolmamalı" yorumunu yaptı. 10.09.2022, Sputnik Türkiye
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ahmet hakan
tarkan
konser
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Tarkan'ın dün akşam 9 Eylül İzmir'in kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında İzmir'de verdiği konserin ardından Hakan, bugünkü yazısında şunları söyledi:"Türkiye'de pop starlığı tartışmalı çok pop star var ama pop starlığı tartışmasız olan tek bir pop star var: Tarkan. Fakat Tarkan, özellikle son dönemde... Tek bir yaşam tarzının sesi olmaya, hayranları arasında yer alan kesimlerden sadece birini dikkate almaya, toplumun tüm kesimleriyle duygudaş olmaktan vazgeçmeye, gündelik politikanın hırgürlerine fazlasıyla bulaşmaya başladı. Pop starlık müessesine verdiği önemi bildiğimiz Tarkan’ın genel hal ve gidişine bu açıdan da bir bakmasında sanki fayda var gibi."
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ahmet hakan, tarkan, konser
ahmet hakan, tarkan, konser

Ahmet Hakan: Tarkan, muhalefete hapsolmamalı

09:20 10.09.2022
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Tarkan için "Muhalefete hapsolmamalı" yorumunu yaptı.
Tarkan'ın dün akşam 9 Eylül İzmir'in kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında İzmir'de verdiği konserin ardından Hakan, bugünkü yazısında şunları söyledi:
"Türkiye'de pop starlığı tartışmalı çok pop star var ama pop starlığı tartışmasız olan tek bir pop star var: Tarkan. Fakat Tarkan, özellikle son dönemde... Tek bir yaşam tarzının sesi olmaya, hayranları arasında yer alan kesimlerden sadece birini dikkate almaya, toplumun tüm kesimleriyle duygudaş olmaktan vazgeçmeye, gündelik politikanın hırgürlerine fazlasıyla bulaşmaya başladı. Pop starlık müessesine verdiği önemi bildiğimiz Tarkan’ın genel hal ve gidişine bu açıdan da bir bakmasında sanki fayda var gibi."
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