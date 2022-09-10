https://sputniknews.com.tr/20220910/105-isik-yili-uzaklikta-iki-yeni-otegezegen-kesfedildi-biri-yasama-elverisli-olabilir-1061042181.html

105 ışık yılı uzaklıkta iki yeni ötegezegen keşfedildi: Biri yaşama elverişli olabilir

105 ışık yılı uzaklıkta iki yeni ötegezegen keşfedildi: Biri yaşama elverişli olabilir

Bilim insanları, 105 ışık yılı uzağımızda bulunan TOI-4306 isimli kızıl cücenin bu iki kayalıktan oluşan ötegezegene ev sahipliği yaptığını ve birinin yaşama... 10.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-10T10:01+0300

2022-09-10T10:01+0300

2022-09-10T10:01+0300

dünya

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

gezegen

keşif

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NASA’nın TESS teleskobu yardımıyla keşfedildiği belirtilen gezegenlerden birinin yıldızdan yaşama elverişli olabilmeye uygun uzaklıkta olduğu da gelen açıklamalarda yer aldı.Webtekno'nun haberine göre yapılan açıklamada 105 ışık yılı uzaklıkta bir cüce yıldızda iki yeni gezegenin bulunduğu ifade edildi. Çalışma bulguları Astronomy & Astrophysics üzerinden yayımlandı.Uzmanlar, yaşama elverişli olmasa bile bu tarz yıldızına uygun mesafede bulunan kaya gezegenlerin oldukça nadir olduğunu sözlerine ekliyor.Keşifte yakın kızılötesi dalgalara duyarlı teleskoplar kullanıldı. Gözlemlerde elde edilen veriler de ilk olarak LP 890-9b isimli gezegenin keşfedilmesini sağladı. Ekip, bunun ardından TESS ile gözden kaçırılmış ötegezegenleri aradı ve LP890-9b’den biraz daha uzakta olan ikinci gezegeni keşfetti.8,4 günlük bir yörünge periyoduna sahip olan bu diğer gezegene de LP 890-9c ismi verildi. İlk gezegenin Dünya’nın kütlesinden 13 kat, ikincisinin ise 25 kat daha fazla olduğu belirtildi. Gezegenlerin Dünya’dan büyük, Neptün’den de küçük kaya gezegenler olması da ‘Süper Dünya’ sınıfına girmelerini sağladı.Son olarak araştırmacılar, LP 890-9c’nin doğru mesafede bulunması nedeniyle yaşama elverişli olabileceği ihtimali olduğunu söylüyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), gezegen, keşif