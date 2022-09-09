https://sputniknews.com.tr/20220909/zelenskiyden-rus-yonetiminden-606-kisiye-yaptirim-1061023607.html

Zelenskiy’den Rus yönetiminden 606 kişiye yaptırım

Zelenskiy’den Rus yönetiminden 606 kişiye yaptırım

Ukrayna lideri Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin Rusya yönetiminden 606 kişiye yaptırım kabul etme kararını imzaladı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T19:14+0300

2022-09-09T19:14+0300

2022-09-09T19:14+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

rusya

yaptırım

ukrayna

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in bugün imzaladığı karar metninde, “Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin 7 Eylül 2022 tarihli “Kişisel özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı önlemlerin uygulanması ve değiştirilmesiyle ilgili” kararının yürürlüğe konmasına karar verildi” dendi.Karar metnine, yatırım uygulanan 606 kişinin ismi eklendi. Uygulanan yaptırımlar arasında, varlıkların dondurulması, faaliyet lisanlarının ve diğer izinlerin iptal edilmesi, özelleştirmeye katılımın ve devlet mülkiyetinin kiralanmasının yasaklanması gibi kısıtlamalar yer alıyor. Karar, yayınlandığı gün yürürlüğe giriyor.Kara listede Rusya Güvenlik Konseyi’nin 28 üyesi, Rusya Federasyon Konseyi’nin 154 üyesi ve Duma’nın 424 milletvekili yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20220902/zelenskiy-italyadaki-villasini-rus-cifte-kiraladi-1060729243.html

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