Zelenskiy'den Haluk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı
© Fotoğraf : Twitter / Haluk Bayraktar Bayraktar SİHA'larını yapan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kendisine 'Devlet Liyakat Nişanı' takdim ettiğini duyurdu.
© Fotoğraf : Twitter / Haluk Bayraktar
Bayraktar SİHA'larını yapan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kendisine 'Devlet Liyakat Nişanı' takdim ettiğini duyurdu.
Ukrayna'ya Bayraktar İHA ve SİHA tedariki sağlayan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den devlet nişanı aldı.
Bayraktar daha önce katıldığı bir yayında, "Biz Ukrayna'yı, onun egemenliğini ve bağımsızlık için direnişini destekliyoruz" demiş ve şirketlerinin 'asla' Rusya'ya SİHA sağlamayacağını belirtmişti.
Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim."
Ukrayna Devlet Başkanı @ZelenskyyUa tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim.— Haluk Bayraktar (@haluk) September 9, 2022
Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim.
Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim. pic.twitter.com/w5cy28K2pq