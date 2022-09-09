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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220909/zelenskiyden-haluk-bayraktara-devlet-liyakat-nisani-1061030156.html
Zelenskiy'den Haluk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı
Zelenskiy'den Haluk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı
Bayraktar SİHA'larını yapan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T21:39+0300
2022-09-09T21:39+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
bayraktar
bayraktar tb2
iha
devlet nişanı
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Ukrayna'ya Bayraktar İHA ve SİHA tedariki sağlayan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den devlet nişanı aldı.Bayraktar daha önce katıldığı bir yayında, "Biz Ukrayna'yı, onun egemenliğini ve bağımsızlık için direnişini destekliyoruz" demiş ve şirketlerinin 'asla' Rusya'ya SİHA sağlamayacağını belirtmişti.Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim."
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vladimir zelenskiy, bayraktar, bayraktar tb2, iha, devlet nişanı
vladimir zelenskiy, bayraktar, bayraktar tb2, iha, devlet nişanı

Zelenskiy'den Haluk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı

21:39 09.09.2022
© Fotoğraf : Twitter / Haluk Bayraktar Bayraktar SİHA'larını yapan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kendisine 'Devlet Liyakat Nişanı' takdim ettiğini duyurdu.
Bayraktar SİHA'larını yapan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kendisine 'Devlet Liyakat Nişanı' takdim ettiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© Fotoğraf : Twitter / Haluk Bayraktar
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Bayraktar SİHA'larını yapan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kendisine 'Devlet Liyakat Nişanı' takdim ettiğini duyurdu.
Ukrayna'ya Bayraktar İHA ve SİHA tedariki sağlayan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den devlet nişanı aldı.
Bayraktar daha önce katıldığı bir yayında, "Biz Ukrayna'yı, onun egemenliğini ve bağımsızlık için direnişini destekliyoruz" demiş ve şirketlerinin 'asla' Rusya'ya SİHA sağlamayacağını belirtmişti.
Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim."
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