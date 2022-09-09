https://sputniknews.com.tr/20220909/zelenskiyden-haluk-bayraktara-devlet-liyakat-nisani-1061030156.html

Zelenskiy'den Haluk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı

Zelenskiy'den Haluk Bayraktar'a Devlet Liyakat Nişanı

Bayraktar SİHA'larını yapan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T21:39+0300

2022-09-09T21:39+0300

2022-09-09T21:39+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

bayraktar

bayraktar tb2

iha

devlet nişanı

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Ukrayna'ya Bayraktar İHA ve SİHA tedariki sağlayan Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den devlet nişanı aldı.Bayraktar daha önce katıldığı bir yayında, "Biz Ukrayna'yı, onun egemenliğini ve bağımsızlık için direnişini destekliyoruz" demiş ve şirketlerinin 'asla' Rusya'ya SİHA sağlamayacağını belirtmişti.Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim."

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vladimir zelenskiy, bayraktar, bayraktar tb2, iha, devlet nişanı