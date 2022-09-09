https://sputniknews.com.tr/20220909/yaptirim-altindaki-rus-bankalar-doviz-cinsinden-yukumluluklerini-ruble-olarak-yerine-getirebilecek-1060994214.html

Yaptırım altındaki Rus bankalar, döviz cinsinden yükümlülüklerini ruble olarak yerine getirebilecek

Yaptırım altındaki Rus bankalar, döviz cinsinden yükümlülüklerini ruble olarak yerine getirebilecek

Rusya lideri Putin, yaptırım altındaki Rus bankalara döviz cinsinden yükümlülüklerini ruble olarak yerine getirmesine izin verdi. 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T00:52+0300

2022-09-09T00:52+0300

2022-09-09T00:52+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre yaptırımlara tabi tutulan Rus bankaları, Rus şirketlerinin döviz mevduatları üzerindeki yükümlülüklerini ruble cinsinden yerine getirebilecek.Kararname metninde, “Yabancı devletlerin kısıtlayıcı önlemler getirdiği kredi kuruluşları ile bu kuruluşların yerleşik olan tüzel kişi müşterileri arasında akdedilen banka hesabı (mevduat) sözleşmeleri kapsamında yabancı döviz cinsinden borç yükümlülükleri, ruble olarak yerine getirildiği taktirde usulüne uygun olarak yerine getirilmiş olarak kabul edilir” ifadelerine yer verildi.Kararnamede ayrıca tutarın, yükümlülüklerin döviz cinsinden değeri ile eşit olması ve yükümlülüğün yerine getirildiği gün belirlenen Merkez Bankası resmi döviz kuru üzerinden hesaplanması gerektiği kaydedildi.Dost olmayan ülkelerden kişiler için anonim şirketlerdeki paylar ile yapılan işlemler sınırlandıPutin, bir başka kararname ile dost olmayan ülkelerden yabancıların anonim şirketlerdeki payları ile ilgili işlemler için özel bir prosedür oluşturdu, ilgili kararname resmi yasal bilgi portalında yayınlandı.Kararname hükümlerine göre söz konusu işlemlere dair izinler, yabancı yatırımlar ile ilgili özel hükümet komisyonu tarafından verilecek.Rusya Devlet Başkanı ayrıca hükümete, ilgili izinleri verme prosedürünü 10 gün içinde onaylaması talimatını verdi. Rusya Maliye Bakanlığı’na ise kararnamenin uygulanması konularında resmi açıklama yapma hakkı tanındı.

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