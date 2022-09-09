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https://sputniknews.com.tr/20220909/urdunde-ilk-maymun-cicegi-vakasi-tespit-edildi-1060998765.html
Ürdün’de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Ürdün’de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü duyurdu. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T05:10+0300
2022-09-09T05:10+0300
dünya
ürdün
sağlık bakanı
maymun çiçeği virüsü
pcr
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Ürdün Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, geçen ay birçok Avrupa ülkesini ziyaret eden otuzlu yaşlardaki bir vatandaşta, 25 Ağustos'ta yüksek ateş, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişme ve kas ağrısı şeklinde semptomlar ortaya çıkmaya başladığı belirtildi.Hastanın, ilk olarak boğaz iltihaplanması teşhisiyle tedavi gördüğü, ancak 5 gün sonra yüzünde ve ellerinde deri kabarcıkları oluştuğu aktarılan açıklamada, bu kişinin 7 Eylül'de bir doktora muayene olduğu ve maymun çiçeği virüsünden şüphelenilmesi üzerine hastadan deri kabarcığı ve kan örneği alındığı, yapılan PCR testi sonucunun bugün pozitif çıktığı kaydedildi.Açıklamada durumunun iyi ve "tam iyileşme" aşamasında olduğu aktarılan hastanın evinde izole edildiği bildirildi.Maymun çiçeği virüsü nedir?Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
ürdün
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ürdün, sağlık bakanı, maymun çiçeği virüsü, pcr
ürdün, sağlık bakanı, maymun çiçeği virüsü, pcr

Ürdün’de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

05:10 09.09.2022
© AAMaymun çiçeği virüsü
Maymun çiçeği virüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© AA
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Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü duyurdu.
Ürdün Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, geçen ay birçok Avrupa ülkesini ziyaret eden otuzlu yaşlardaki bir vatandaşta, 25 Ağustos'ta yüksek ateş, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişme ve kas ağrısı şeklinde semptomlar ortaya çıkmaya başladığı belirtildi.
Hastanın, ilk olarak boğaz iltihaplanması teşhisiyle tedavi gördüğü, ancak 5 gün sonra yüzünde ve ellerinde deri kabarcıkları oluştuğu aktarılan açıklamada, bu kişinin 7 Eylül'de bir doktora muayene olduğu ve maymun çiçeği virüsünden şüphelenilmesi üzerine hastadan deri kabarcığı ve kan örneği alındığı, yapılan PCR testi sonucunun bugün pozitif çıktığı kaydedildi.
Açıklamada durumunun iyi ve "tam iyileşme" aşamasında olduğu aktarılan hastanın evinde izole edildiği bildirildi.

Maymun çiçeği virüsü nedir?

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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