'Ukrayna, tahıl anlaşması sayesinde Avrupa’yla ödeşiyor, yoksul ülkelerin sorunları çözülmüyor'

“Erdoğan, tahıl anlaşmasının imzalanması için büyük çaba sarf etti. Rusya, bu anlaşmayı, öncelikle insani kaygılara dayanarak kabul etti. Tahıl koridorunu oluşturmanın ana hedeflerinden biri olarak yoksul ülkelere yardım ilan edildi. Lakin uygulamada süreç farklı işledi. Ukraynalılar ve Avrupalılar Erdoğan’ı rahatsızlık verici bir duruma soktu. Zira anlaşmaya göre tahıl her şeyden önce en ihtiyaç duyulan yerlere gidecekti. Uygulamada ise tahıl, ödemenin daha fazla yapıldığı yerlere gönderildi. Daha doğrusu Ukraynalıların borçlu olduğu ülkelere. Bunun başında Avrupa geliyor, tahılı alması gereken Afrika ülkeleri değil. Böylece Ukraynalılar ve Avrupalılar neredeyse Rusya’nın iyi niyetini ve İstanbul anlaşmasında aracı ve garantör olan Erdoğan’ın statüsü ve otoritesini kullanarak yoksul ülkelerin değil kendi sorunlarını çözüyorlar. Bu, Ukraynalı yetkililerin yıllardır süren yaygın aldatmacası.”