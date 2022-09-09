https://sputniknews.com.tr/20220909/uaea-zaporojye-ngsnin-calisan-tek-reaktoru-durabilir-1061023508.html

UAEA: Zaporojye NGS’nin çalışan tek reaktörü durabilir

UAEA: Zaporojye NGS’nin çalışan tek reaktörü durabilir

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışan tek reaktörün durdurulabileceğini... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T19:12+0300

2022-09-09T19:12+0300

2022-09-09T19:12+0300

ukrayna krizi

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

zaporojye

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Grossi’nin sözlerine göre, santralde bulunan UAEA çalışanlarının, santral operatörlerinin aileleriyle birlikte yaşadığı Energodar şehrini besleyen enerji altyapısının saldırılarda yıkıldığını bildirdi.Açıklamada, “Dış elektrik kaynağının onarılacağından artık emin olmayan operatör, çalışan tek reaktörü durdurma olasılığını değerlendiriyor” ifadesine yer verildi.Energodar şehrine yönelik devam eden ve sıklaşan saldırılar dikkate alınırsa Zaporojye NGS’nin dış elektrik kaynağının eski hale gelmesinin şu anda olası olmadığını söyleyen Grossi, tek çalışan reaktörünün durdurulması halinde santralin tamamen acil durum dizel jeneratörlerine bağımlı olacağını kaydetti.

zaporojye

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uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), zaporojye