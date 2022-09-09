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https://sputniknews.com.tr/20220909/turkiyeden-rusyaya-ihracatta-aylik-bazda-rekor-1061003856.html
Türkiye'den Rusya'ya ihracatta aylık bazda rekor
Türkiye'den Rusya'ya ihracatta aylık bazda rekor
Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı, ağustos ayında 738 milyon 527 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T11:29+0300
2022-09-09T11:42+0300
ihracat
ekonomi
rusya
türkiye
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Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle küresel tedarik zincirinde görülen aksamalar ve ülkelerin Rusya ile ticari ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine karşın Türkiye sürdürdüğü denge stratejisi ve etkili dış politikayla Rusya'ya ticaretini etkin şekilde sürdürmeye devam ediyor.Türkiye, Rusya'ya ağustos ayında aylık ihracat rekoru kırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 21 milyar 340 milyon dolara yükseldi.Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı, ağustos ayında 738 milyon 527 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı.Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,2 arttı. Rusya'nın Türkiye'nin gerçekleştirdiği dış satımdaki payı da yüzde 3,5 oldu.Rusya böylece ağustos ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı altıncı ülke oldu.En fazla dış satım yapılan ilk beş ülke 1 milyar 504 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 308 milyon dolarla ABD, 1 milyar 40 milyon dolarla Birleşik Krallık, 934 milyon 807 bin dolarla Irak, 819 milyon 286 bin dolarla İtalya olarak öne çıktı.RUSYA DEĞER BAZINDA İHRACAT ARTIŞINDA DA ZİRVEDETürkiye, ağustos ayında değer bazında en fazla ihracat artışını Rusya'ya gerçekleştirdi. Ağustos ayında Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre 344 milyon 53 bin dolar arttı.Türkiye ABD'ye 182 milyon 391 bin dolar, Irak'a 161 milyon 432 bin dolar, Birleşik Arap Emirliklerine 146 milyon 450 bin dolar, Güney Afrika Cumhuriyetine 122 milyon 502 bin dolar ihracat artışı kaydetti.Birleşik Arap Emirlikleri'ne 359 milyon 115 bin dolar, Güney Afrika Cumhuriyetine 174 milyon 231 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.İHRACATTA KİMYEVİ MADDELER ÖN PLANDATürkiye'nin Rusya'ya ihracatında en fazla dış satımı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı. Sektör, ağustos ayında Rusya'ya 167 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.Rusya'yı 71 milyon 311 bin dolarla makine ve aksamları, 62 milyon 172 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 61 milyon 992 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 48 milyon 598 bin dolarla tekstil ve hammaddeleri izledi.
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ihracat, rusya, türkiye
ihracat, rusya, türkiye

Türkiye'den Rusya'ya ihracatta aylık bazda rekor

11:29 09.09.2022 (güncellendi: 11:42 09.09.2022)
© AAihracat
ihracat - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© AA
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Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı, ağustos ayında 738 milyon 527 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı.
Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle küresel tedarik zincirinde görülen aksamalar ve ülkelerin Rusya ile ticari ilişkilerinin olumsuz etkilenmesine karşın Türkiye sürdürdüğü denge stratejisi ve etkili dış politikayla Rusya'ya ticaretini etkin şekilde sürdürmeye devam ediyor.
Türkiye, Rusya'ya ağustos ayında aylık ihracat rekoru kırdı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 artarak 21 milyar 340 milyon dolara yükseldi.

Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı, ağustos ayında 738 milyon 527 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı.
Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,2 arttı. Rusya'nın Türkiye'nin gerçekleştirdiği dış satımdaki payı da yüzde 3,5 oldu.

Rusya böylece ağustos ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı altıncı ülke oldu.

En fazla dış satım yapılan ilk beş ülke 1 milyar 504 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 308 milyon dolarla ABD, 1 milyar 40 milyon dolarla Birleşik Krallık, 934 milyon 807 bin dolarla Irak, 819 milyon 286 bin dolarla İtalya olarak öne çıktı.

RUSYA DEĞER BAZINDA İHRACAT ARTIŞINDA DA ZİRVEDE

Türkiye, ağustos ayında değer bazında en fazla ihracat artışını Rusya'ya gerçekleştirdi. Ağustos ayında Türkiye'nin Rusya'ya dış satımı geçen yılın aynı dönemine göre 344 milyon 53 bin dolar arttı.

Türkiye ABD'ye 182 milyon 391 bin dolar, Irak'a 161 milyon 432 bin dolar, Birleşik Arap Emirliklerine 146 milyon 450 bin dolar, Güney Afrika Cumhuriyetine 122 milyon 502 bin dolar ihracat artışı kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne 359 milyon 115 bin dolar, Güney Afrika Cumhuriyetine 174 milyon 231 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.

İHRACATTA KİMYEVİ MADDELER ÖN PLANDA

Türkiye'nin Rusya'ya ihracatında en fazla dış satımı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı. Sektör, ağustos ayında Rusya'ya 167 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Rusya'yı 71 milyon 311 bin dolarla makine ve aksamları, 62 milyon 172 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 61 milyon 992 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 48 milyon 598 bin dolarla tekstil ve hammaddeleri izledi.
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