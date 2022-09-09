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Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında bir basamak yükseldi
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında bir basamak yükseldi
Türk takımları dün gece Avrupa kupalarında sahne aldı. Geceyi iki galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlandı. Türkiye alınan sonuçlarla UEFA... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T15:15+0300
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spor
türkiye
futbol
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Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında -Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 90+2'de Batshuayi kaydetti.Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor ise deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Yusuf Yazıcı'nın 87. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Başakşehir deplasmanda İskoç ekibi Hearts'i 4-0 mağlup ederek ilk haftayı lider kapattı. G Grubu'nda ise Sivasspor sahasında Slavia Prag ile 1-1'lik berabere kaldı. Ali Şaşal Vural 90+2'de penaltıyı kurtararak takımına bir puanı kazandıran isim oldu.20. sıraya yükselindiAvrupa'da haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapatan Türkiye, İsrail'i geçerek 1 sıra yükselmeyi başardı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:17. Hırvatistan 25.15018. Yunanistan 24.72519. Danimarka 24.62520. TÜRKİYE 23.70021. İsrail 23.250Ülke puanı nasıl hesaplanıyorÜlke puanları, uluslararası turnuvalara katılan takımların, yine o ülke adına Avrupa'da mücadele eden tüm takımların aldığı puanlarla toplanarak, takım sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor.Takımlar elemelerde aldıkları galibiyetlerde 1, beraberliklerde ise 0,5 puan kazanıyor. Grup aşamalarında ise galibiyete 2, beraberliğe de 1 puan veriliyor.
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türkiye, futbol
türkiye, futbol

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında bir basamak yükseldi

15:15 09.09.2022
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-AW708367 UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Dinamo Kiev
 UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - Dinamo Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© İHA / MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU-AW708367
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Türk takımları dün gece Avrupa kupalarında sahne aldı. Geceyi iki galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle tamamlandı. Türkiye alınan sonuçlarla UEFA sıralamasında 20. sıraya yükseldi.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında -Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü 90+2'de Batshuayi kaydetti.
Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor ise deplasmanda Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Yusuf Yazıcı'nın 87. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Başakşehir deplasmanda İskoç ekibi Hearts'i 4-0 mağlup ederek ilk haftayı lider kapattı. G Grubu'nda ise Sivasspor sahasında Slavia Prag ile 1-1'lik berabere kaldı. Ali Şaşal Vural 90+2'de penaltıyı kurtararak takımına bir puanı kazandıran isim oldu.

20. sıraya yükselindi

Avrupa'da haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapatan Türkiye, İsrail'i geçerek 1 sıra yükselmeyi başardı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
17. Hırvatistan 25.150
18. Yunanistan 24.725
19. Danimarka 24.625
20. TÜRKİYE 23.700
21. İsrail 23.250

Ülke puanı nasıl hesaplanıyor

Ülke puanları, uluslararası turnuvalara katılan takımların, yine o ülke adına Avrupa'da mücadele eden tüm takımların aldığı puanlarla toplanarak, takım sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor.
Takımlar elemelerde aldıkları galibiyetlerde 1, beraberliklerde ise 0,5 puan kazanıyor. Grup aşamalarında ise galibiyete 2, beraberliğe de 1 puan veriliyor.
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