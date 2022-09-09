https://sputniknews.com.tr/20220909/trakya-birlik-aycicegi-avans-odemesi-fiyatini-acikladi-1060998035.html

Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatını açıkladı

Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatını açıkladı

Ayçiçeği avans ödemesi fiyatı açıklandı. Avans ödemesi; yüzde 40 yağlı baz ürün için 12 bin TL/ton, yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 12 bin 720 TL/ton... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T04:07+0300

2022-09-09T04:07+0300

2022-09-09T04:07+0300

ekonomi

rusya

ukrayna

ayçiçeği

trakya birlik

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Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) ayçiçeği avans ödemesi fiyatını açıkladı.Trakya Birlikten yapılan yazılı açıklamada, "Dünyada 2020 yılında başlayan ve 2 yılı aşkın süre yoğun bir şekilde seyreden pandeminin ardından, önde gelen hububat ve yağlı tohum üreticileri Rusya ve Ukrayna arasında süregelen savaş ile birlikte başta ayçiçeği ve buğday olmak üzere tüm tarım ürünlerinin ne kadar stratejik öneme haiz olduğu ortaya çıkmış, gıda hammaddelerinde yaşanabilecek en ufak bir tedarik sıkıntısının ülkeleri nasıl bir kaosa sürükleyeceği, dünya genelinde yaşanan gıda kuyrukları ve miktar kısıtları ile yaşanarak tecrübe edilmiştir" denildi.Ayçiçeği ekim alanında bu yıl Türkiye'de yüzde 10 artış olduğunun altı çizilen açıklamada, 1 milyon 850 bin ton civarında beklenen ayçiçeği rekoltesinin ülke yeterlilik oranının yüzde 70 seviyesini aşması beklendiği ifade edildi.Trakya Birlik tarafından, iç ve dış piyasa koşullarında ortaya çıkan tablo, üretici talep ve gelir beklentilerinin Tarım ve Orman Bakanlığıyla sezon öncesi paylaşıldığı, piyasada oluşan ticari risklerin minimize edilmesi, bu suretle üretici beklentilerinin karşılanması noktasında gerek ürün desteği gerekse de ithal ürünlerle ilgili tanımlanabilecek uygulamaların ülke üretiminde yakalanan ivmenin gelecek sezonda da sürdürülmesinde çok önemli katkılar sağlayacağının aktarıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Ülkemizdeki mevcut gümrük rejimi uygulamaları, dünya rekoltesi ve beklenen fiyat seviyeleri, döviz kurlarının olası seyri gibi fiyatlamaya tesir eden tüm parametrelerin yanı sıra üretici ortaklarımızın üretim maliyetleri ve üründen beklenen gelir seviyeleri Birliğimizce değerlendirilerek oluşan piyasa koşulları çerçevesinde 2022/2023 sezonunda üretici ortaklarımıza yüzde 40 yağlı baz ürün için 12 bin TL/Ton avans ödemesi yapılması karar altına alınmış olup, uluslararası sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için avans ödemesi 12 bin 720 TL/Ton, yüzde 50 yağlı ürün için avans ödemesi 13 bin 800 TL/Ton olarak uygulanacaktır.Yukarıda sayılan parametrelerde üretici ortaklarımızın lehine olabilecek olası gelişmeler de değerlendirilerek ön alım fiyatı belirlenecek olup, ön alım fiyatı üzerinden ürün döken tüm ortaklarımız için fark ödemesi yapılabilecektir. Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 41 ve üzeri yağ oranı çıkan ürünler yüksek yağ oranlı ürün olarak değerlendirilecek, her bir yüzde puan artışı için yüzde 40 standart yağ oranlı ürün fiyatına yüzde 1,5 prim uygulanacaktır."

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