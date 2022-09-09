https://sputniknews.com.tr/20220909/tcddden-yeni-yemekli-vagon-ihalesi-1061007457.html
TCDD'den yeni yemekli vagon ihalesi
TCDD'den yeni yemekli vagon ihalesi
TCDD, yemekli vagonları için yeni ihaleye çıktı. TCDD, ihaleye çıkmadan önce yönetmelikte değişiklikler yaptı. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T12:20+0300
2022-09-09T12:20+0300
2022-09-09T12:20+0300
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Kamu İhale Kanunu’nun 3g maddesi uyarınca yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.Yeni düzenlemeyle yönetmeliğe, “Ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshi” başlıklı ek madde eklendi. Buna göre yüklenicilerin 30 gün içinde başvurması halinde ek fiyat farkı hesaplanacak.2 yıl süreyle kiralanacakTCDD bu düzenlemeyle eş zamanlı olarak önemli bir ihaleye çıktı. Yeni yönetmeliğin bulunduğu Resmi Gazete’de, yemekli vagon ihalesine çıkıldığı da duyuruldu.“Ana hat Trenlerin Yemekli Vagonlarının 2 Yıl Süreyle Kiralanması ve İşletilmesi” başlıklı ihale için teklifler 19 Eylül’e kadar verilebilecek.
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türkiye, tren, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), tcdd
türkiye, tren, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), tcdd
TCDD'den yeni yemekli vagon ihalesi
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TCDD, yemekli vagonları için yeni ihaleye çıktı. TCDD, ihaleye çıkmadan önce yönetmelikte değişiklikler yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Kamu İhale Kanunu’nun 3g maddesi uyarınca yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Yeni düzenlemeyle yönetmeliğe, “Ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshi” başlıklı ek madde eklendi. Buna göre yüklenicilerin 30 gün içinde başvurması halinde ek fiyat farkı hesaplanacak.
2 yıl süreyle kiralanacak
TCDD bu düzenlemeyle eş zamanlı olarak önemli bir ihaleye çıktı. Yeni yönetmeliğin bulunduğu Resmi Gazete’de, yemekli vagon ihalesine çıkıldığı da duyuruldu.
“Ana hat Trenlerin Yemekli Vagonlarının 2 Yıl Süreyle Kiralanması ve İşletilmesi” başlıklı ihale için teklifler 19 Eylül’e kadar verilebilecek.