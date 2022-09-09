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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220909/slutskiy-ukrayna-teroru-devlet-politikasi-duzeyine-cikariyor-1061032008.html
Slutskiy: Ukrayna, terörü devlet politikası düzeyine çıkarıyor
Slutskiy: Ukrayna, terörü devlet politikası düzeyine çıkarıyor
LDPR lideri Leonid Slutskiy, Kiev’deki sokakların birine Dudayev’in adının verilmesini ilişkin, "Terör, giderek daha fazla Ukrayna’nın devlet politikası... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T22:52+0300
2022-09-09T22:59+0300
ukrayna krizi
rusya liberal demokrat partisi
rusya
leonid slutskiy
ukrayna
ukrayna krizi
kiev
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Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Leonid Slutskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki sokakların birine Dudayev’in adının verilmesini değerlendirdi.Slutskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “AKPM platformundaki histerisiyle bilinen ve 2 Mayıs 2014’te Odessa’daki Sendika Merkezi’ndeki külleri eğlence olsun diye videoya çeken Rada milletvekili Gonçarenko, Kiev yönetiminin sokaklardan birine haydut, Çeçen ayrılıkçıların lideri Cevher Dudayev’in adını verdiğini bildirdi” diye yazdı.Rus siyasetçi, “Terör, giderek daha fazla Ukrayna’nın devlet politikası düzeyine çıkarılıyor ve Neonazizm ile aynı basamağa koyuluyor. Yöntemler neredeyse aynı. Terör eylemleri, yıldırma amacıyla işlenen cinayetler, işkence ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanılması, faşistlerin ve çete liderlerinin kahramanlaştırılması” ifadesini kullandı.Her şeyin, Kiev yönetiminin Nazi Almanya’sının işbirlikçileri olan Bandera ve Şuheviç’i ulusal kahraman ilan etmesiyle başladığını anımsatan Slutskiy, Kiev’in şimdi de uluslararası teröristlerin adlarını ebedileştirmekle meşgul olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
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rusya liberal demokrat partisi, rusya, leonid slutskiy, ukrayna, ukrayna krizi, kiev
rusya liberal demokrat partisi, rusya, leonid slutskiy, ukrayna, ukrayna krizi, kiev

Slutskiy: Ukrayna, terörü devlet politikası düzeyine çıkarıyor

22:52 09.09.2022 (güncellendi: 22:59 09.09.2022)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Multimedya arşivine gidinLeonid Slutskiy
Leonid Slutskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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LDPR lideri Leonid Slutskiy, Kiev’deki sokakların birine Dudayev’in adının verilmesini ilişkin, "Terör, giderek daha fazla Ukrayna’nın devlet politikası düzeyine çıkarılıyor ve Neonazizm ile aynı basamağa koyuluyor" dedi.
Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Leonid Slutskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki sokakların birine Dudayev’in adının verilmesini değerlendirdi.
Slutskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “AKPM platformundaki histerisiyle bilinen ve 2 Mayıs 2014’te Odessa’daki Sendika Merkezi’ndeki külleri eğlence olsun diye videoya çeken Rada milletvekili Gonçarenko, Kiev yönetiminin sokaklardan birine haydut, Çeçen ayrılıkçıların lideri Cevher Dudayev’in adını verdiğini bildirdi” diye yazdı.
Rus siyasetçi, “Terör, giderek daha fazla Ukrayna’nın devlet politikası düzeyine çıkarılıyor ve Neonazizm ile aynı basamağa koyuluyor. Yöntemler neredeyse aynı. Terör eylemleri, yıldırma amacıyla işlenen cinayetler, işkence ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanılması, faşistlerin ve çete liderlerinin kahramanlaştırılması” ifadesini kullandı.
Her şeyin, Kiev yönetiminin Nazi Almanya’sının işbirlikçileri olan Bandera ve Şuheviç’i ulusal kahraman ilan etmesiyle başladığını anımsatan Slutskiy, Kiev’in şimdi de uluslararası teröristlerin adlarını ebedileştirmekle meşgul olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dubrovka ve Beslan’da rehinelerin alınmasını ve Rusya şehirlerinde sivil binaların patlatılmasını hepimiz iyi hatırlıyoruz. Tüm bunlardan Dudayev’in takipçileri sorumlu. Şimdi de Dudayev Ukrayna’nın yeni kahramanı mı oldu? (Kiev Belediye Başkanı) Kliçko’nun ilan ettiği Kiev’i Rus olan her şeyden arındırma politikası er ya geç Ukrayna’nın tamamen milliyetçilikten arındırılmasıyla sonuçlandırılacak. Dönüş yok!”
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