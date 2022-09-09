https://sputniknews.com.tr/20220909/slutskiy-ukrayna-teroru-devlet-politikasi-duzeyine-cikariyor-1061032008.html

Slutskiy: Ukrayna, terörü devlet politikası düzeyine çıkarıyor

Slutskiy: Ukrayna, terörü devlet politikası düzeyine çıkarıyor

LDPR lideri Leonid Slutskiy, Kiev’deki sokakların birine Dudayev’in adının verilmesini ilişkin, "Terör, giderek daha fazla Ukrayna’nın devlet politikası... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T22:52+0300

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leonid slutskiy

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ukrayna krizi

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Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Leonid Slutskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki sokakların birine Dudayev’in adının verilmesini değerlendirdi.Slutskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “AKPM platformundaki histerisiyle bilinen ve 2 Mayıs 2014’te Odessa’daki Sendika Merkezi’ndeki külleri eğlence olsun diye videoya çeken Rada milletvekili Gonçarenko, Kiev yönetiminin sokaklardan birine haydut, Çeçen ayrılıkçıların lideri Cevher Dudayev’in adını verdiğini bildirdi” diye yazdı.Rus siyasetçi, “Terör, giderek daha fazla Ukrayna’nın devlet politikası düzeyine çıkarılıyor ve Neonazizm ile aynı basamağa koyuluyor. Yöntemler neredeyse aynı. Terör eylemleri, yıldırma amacıyla işlenen cinayetler, işkence ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanılması, faşistlerin ve çete liderlerinin kahramanlaştırılması” ifadesini kullandı.Her şeyin, Kiev yönetiminin Nazi Almanya’sının işbirlikçileri olan Bandera ve Şuheviç’i ulusal kahraman ilan etmesiyle başladığını anımsatan Slutskiy, Kiev’in şimdi de uluslararası teröristlerin adlarını ebedileştirmekle meşgul olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

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