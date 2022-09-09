https://sputniknews.com.tr/20220909/sancaktepede-taciz-iddiasi-aracla-ezip-sopalarla-dovduler-1061002553.html
Sancaktepe'de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler
Sancaktepe'de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler
Sancaktepe’de bir kişi, eşini taciz eden adama araçla vurarak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları ise yaralı kişiyi... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T10:14+0300
2022-09-09T10:14+0300
2022-09-09T10:15+0300
türkiye
sancaktepe
taciz
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Sancaktepe’de meydana gelen olayda, F.Y. isimli genç kadın bir süredir kendisini taciz eden kişi ile sokakta karşılaştı. F.Y., o esnada kocasına durumu anlatarak telefonundan canlı konum gönderdi. Duruma sinirlenerek adrese gelen eş, sürücüsü olduğu araçla taciz şüphelisi adama çarparak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları ise yaralıyı sopalarla dövdü.
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sancaktepe, taciz
Sancaktepe'de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler
10:14 09.09.2022 (güncellendi: 10:15 09.09.2022) Abone ol
Sancaktepe’de bir kişi, eşini taciz eden adama araçla vurarak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları ise yaralı kişiyi sopalarla dövdü. Yaşanan olay sonrası taciz şüphelisi ağır yaralanırken, öfkeli koca ise tutuklandı.
Sancaktepe’de meydana gelen olayda, F.Y. isimli genç kadın bir süredir kendisini taciz eden kişi ile sokakta karşılaştı. F.Y., o esnada kocasına durumu anlatarak telefonundan canlı konum gönderdi.
Duruma sinirlenerek adrese gelen eş, sürücüsü olduğu araçla taciz şüphelisi adama çarparak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları ise yaralıyı sopalarla dövdü.