https://sputniknews.com.tr/20220909/sancaktepede-taciz-iddiasi-aracla-ezip-sopalarla-dovduler-1061002553.html

Sancaktepe'de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler

Sancaktepe'de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler

Sancaktepe’de bir kişi, eşini taciz eden adama araçla vurarak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları ise yaralı kişiyi... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

sancaktepe

taciz

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Sancaktepe’de meydana gelen olayda, F.Y. isimli genç kadın bir süredir kendisini taciz eden kişi ile sokakta karşılaştı. F.Y., o esnada kocasına durumu anlatarak telefonundan canlı konum gönderdi. Duruma sinirlenerek adrese gelen eş, sürücüsü olduğu araçla taciz şüphelisi adama çarparak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları ise yaralıyı sopalarla dövdü.

türkiye

sancaktepe

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sancaktepe, taciz