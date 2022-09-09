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https://sputniknews.com.tr/20220909/sancaktepede-taciz-iddiasi-aracla-ezip-sopalarla-dovduler-1061002553.html
Sancaktepe'de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler
Sancaktepe'de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler
Sancaktepe’de bir kişi, eşini taciz eden adama araçla vurarak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları ise yaralı kişiyi... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
sancaktepe
taciz
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Sancaktepe’de meydana gelen olayda, F.Y. isimli genç kadın bir süredir kendisini taciz eden kişi ile sokakta karşılaştı. F.Y., o esnada kocasına durumu anlatarak telefonundan canlı konum gönderdi. Duruma sinirlenerek adrese gelen eş, sürücüsü olduğu araçla taciz şüphelisi adama çarparak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları ise yaralıyı sopalarla dövdü.
türkiye
sancaktepe
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sancaktepe, taciz
sancaktepe, taciz

Sancaktepe'de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler

10:14 09.09.2022 (güncellendi: 10:15 09.09.2022)
© İHA / Sancaktepe'de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler
Sancaktepe'de taciz iddiası: Araçla ezip, sopalarla dövdüler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© İHA /
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Sancaktepe’de bir kişi, eşini taciz eden adama araçla vurarak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları ise yaralı kişiyi sopalarla dövdü. Yaşanan olay sonrası taciz şüphelisi ağır yaralanırken, öfkeli koca ise tutuklandı.
Sancaktepe’de meydana gelen olayda, F.Y. isimli genç kadın bir süredir kendisini taciz eden kişi ile sokakta karşılaştı. F.Y., o esnada kocasına durumu anlatarak telefonundan canlı konum gönderdi.
Duruma sinirlenerek adrese gelen eş, sürücüsü olduğu araçla taciz şüphelisi adama çarparak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası adrese gelen genç kadının akrabaları ise yaralıyı sopalarla dövdü.
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