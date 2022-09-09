https://sputniknews.com.tr/20220909/sabah-yazari-ovur-imamoglu-kendi-partisini-kurmaya-hazirlaniyor-ismi-de-belli-1060999969.html

Sabah yazarı Övür: İmamoğlu kendi partisini kurmaya hazırlanıyor, ismi de belli

Sabah yazarı Övür: İmamoğlu kendi partisini kurmaya hazırlanıyor, ismi de belli

Sabah yazarı Mahmut Övür, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendi partisini kurmaya hazırlandığını ve hatta partinin isminin bile belli olduğunu iddia etti. 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T08:30+0300

2022-09-09T08:30+0300

2022-09-09T08:30+0300

politika

ekrem imamoğlu

mahmut övür

parti

seçim

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Övür yazısında, "CHP kulisleri, Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı ve ardından gelen "Genel başkan adayı olurum" iddiasıyla çalkalanırken, bir kulis haberi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevresinden geldi" ifadelerini kullandı. İBB'de henüz fısıltı düzeyinde ilginç bir oluşumdan söz edildiğini belirten Övür, "Denilen şu: Kibirli çıkışlarıyla irtifa kaybeden ama kafasına koyduğu "o makam" talebinden vazgeçmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi partisini kurmaya hazırlanıyor" diye yazdı. Övür, İmamoğlu'nun kuracağı partinin adının ise 'Ekim Partisi' olduğunu belirtti:'İlham kaynakları Macron'İlham kaynakları da Fransa Cumhurbaşkanı Macron... Onlara göre; İmamoğlu, "Macron Modeli" ile 6'lı masanın iç kavga ve kaos yaşadığı bir zaman diliminde "ezber bozan" bir çıkışla müthiş bir rüzgâr estirebilir. Hesapları bu... Olur mu, bilemem ama CHP genel başkanlığı beklentisinden daha az gerçekçi değil. Daha önce de post-truth bir siyasetçi olarak bu modeli deneyeceği yazılmıştı.Kulislerde konuşulanların bazıları gerçekleşmese bile son 40 yılın siyaset kulislerini izleyen biri olarak, "Olamaaaz..." denilen çok şeyin doğru çıktığını gördüm.

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ekrem imamoğlu, mahmut övür, parti, seçim