https://sputniknews.com.tr/20220909/sabah-yazari-ovur-imamoglu-kendi-partisini-kurmaya-hazirlaniyor-ismi-de-belli-1060999969.html
Sabah yazarı Övür: İmamoğlu kendi partisini kurmaya hazırlanıyor, ismi de belli
Sabah yazarı Övür: İmamoğlu kendi partisini kurmaya hazırlanıyor, ismi de belli
Sabah yazarı Mahmut Övür, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendi partisini kurmaya hazırlandığını ve hatta partinin isminin bile belli olduğunu iddia etti. 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T08:30+0300
2022-09-09T08:30+0300
2022-09-09T08:30+0300
politika
ekrem imamoğlu
mahmut övür
parti
seçim
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Övür yazısında, "CHP kulisleri, Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı ve ardından gelen "Genel başkan adayı olurum" iddiasıyla çalkalanırken, bir kulis haberi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevresinden geldi" ifadelerini kullandı. İBB'de henüz fısıltı düzeyinde ilginç bir oluşumdan söz edildiğini belirten Övür, "Denilen şu: Kibirli çıkışlarıyla irtifa kaybeden ama kafasına koyduğu "o makam" talebinden vazgeçmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi partisini kurmaya hazırlanıyor" diye yazdı. Övür, İmamoğlu'nun kuracağı partinin adının ise 'Ekim Partisi' olduğunu belirtti:'İlham kaynakları Macron'İlham kaynakları da Fransa Cumhurbaşkanı Macron... Onlara göre; İmamoğlu, "Macron Modeli" ile 6'lı masanın iç kavga ve kaos yaşadığı bir zaman diliminde "ezber bozan" bir çıkışla müthiş bir rüzgâr estirebilir. Hesapları bu... Olur mu, bilemem ama CHP genel başkanlığı beklentisinden daha az gerçekçi değil. Daha önce de post-truth bir siyasetçi olarak bu modeli deneyeceği yazılmıştı.Kulislerde konuşulanların bazıları gerçekleşmese bile son 40 yılın siyaset kulislerini izleyen biri olarak, "Olamaaaz..." denilen çok şeyin doğru çıktığını gördüm.
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ekrem imamoğlu, mahmut övür, parti, seçim
ekrem imamoğlu, mahmut övür, parti, seçim
Sabah yazarı Övür: İmamoğlu kendi partisini kurmaya hazırlanıyor, ismi de belli
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Sabah yazarı Mahmut Övür, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendi partisini kurmaya hazırlandığını ve hatta partinin isminin bile belli olduğunu iddia etti.
Övür yazısında, "CHP kulisleri, Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı ve ardından gelen "Genel başkan adayı olurum" iddiasıyla çalkalanırken, bir kulis haberi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevresinden geldi" ifadelerini kullandı.
İBB'de henüz fısıltı düzeyinde ilginç bir oluşumdan söz edildiğini belirten Övür, "Denilen şu: Kibirli çıkışlarıyla irtifa kaybeden ama kafasına koyduğu "o makam" talebinden vazgeçmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi partisini kurmaya hazırlanıyor" diye yazdı.
Övür, İmamoğlu'nun kuracağı partinin adının ise 'Ekim Partisi' olduğunu belirtti:
"Yok, daha neler" dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız... İlk bakışta bu kulis haberi tebessüm ettirebilir ama "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diye de bir atasözümüz var. Yabana atmamak gerekiyor.
Kulislerde henüz fısıltı biçiminde, İmamoğlu ve yakın ekibinde yer alan Necati Özkan, Murat Ongun ve Soner Yalçın'ın yeni bir siyasi strateji oluşturdukları ve adını EKİM koydukları bir partiyle siyasi yolculuğa çıkacakları konuşuluyor.
Kibir konusunda ekibi de İmamoğlu'ndan geri kalmış değil. Baksanıza partinin ismi bile Ekrem İmamoğlu imzası taşıyor: "EK-İM".
'İlham kaynakları Macron'
İlham kaynakları da Fransa Cumhurbaşkanı Macron... Onlara göre; İmamoğlu, "Macron Modeli" ile 6'lı masanın iç kavga ve kaos yaşadığı bir zaman diliminde "ezber bozan" bir çıkışla müthiş bir rüzgâr estirebilir. Hesapları bu... Olur mu, bilemem ama CHP genel başkanlığı beklentisinden daha az gerçekçi değil. Daha önce de post-truth bir siyasetçi olarak bu modeli deneyeceği yazılmıştı.
Kulislerde konuşulanların bazıları gerçekleşmese bile son 40 yılın siyaset kulislerini izleyen biri olarak, "Olamaaaz..." denilen çok şeyin doğru çıktığını gördüm.