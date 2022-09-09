https://sputniknews.com.tr/20220909/rusyada-3-ukraynali-orgut-asirilikci-ilan-edilip-yasaklandi-1060997837.html
Rusya’da 3 Ukraynalı örgüt aşırılıkçı ilan edilip yasaklandı
Rusya’da 3 Ukraynalı örgüt aşırılıkçı ilan edilip yasaklandı
Rusya Yüksek Mahkemesi, Başsavcılığın, üç Ukraynalı milliyetçi örgütün aşırılıkçı ilan edilmesi ve faaliyetlerinin Rusya’da yasaklanması yönündeki talebini... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T03:35+0300
2022-09-09T03:35+0300
2022-09-09T03:35+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya yüksek mahkemesi
aşırılıkçı
ukrayna
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Rusya Yüksek Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, “Mahkeme, Rusya Başsavcısının idari talebini kabul ederek SİCH-S14 sivil toplum örgütü, Ukrayna Milliyetçileri Örgütü Gönüllü Hareketi milliyetçi birliği ve Kara Komite milliyetçi grubunu aşırılıkçı örgütler ilan etti ve faaliyetlerini Rusya Federasyonu topraklarında yasakladı” ifadesine yer verildi.Söz konusu örgütlerin Nazi ideolojisi temelinde kurulduğunu belirten Rusya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Temsilcileri, Rusya Federasyonu’na, Rusya vatandaşlarına ve Ukrayna’da Rusya yanlısı vatandaşlara karşı nefret ve düşmanlığı kışkırtmakla meşgul. Bu Ukraynalı örgütlerin liderleri, Rus kurumlarına ve Rusya vatandaşlarına karşı aşırılıkçı ve terörist faaliyetlerin uygulanması çağrısında bulunuyor ve bu türden eylemleri haklı gösteriyor” dendi.Bu örgütlerin, 2016’dan beri Rusya’nın Ukrayna’daki diplomatik temsilciliklerine saldırılar düzenlediği ifade edilirken bu olaylarla ilgili soruşturma dosyalarının açıldığı kaydedildi.Başsavcılık, bu örgütlerin toplumun ve devletin güvenliği için tehdit oluşturduğunu açıkladı.
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rusya, rusya yüksek mahkemesi, aşırılıkçı, ukrayna
rusya, rusya yüksek mahkemesi, aşırılıkçı, ukrayna
Rusya’da 3 Ukraynalı örgüt aşırılıkçı ilan edilip yasaklandı
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Rusya Yüksek Mahkemesi, Başsavcılığın, üç Ukraynalı milliyetçi örgütün aşırılıkçı ilan edilmesi ve faaliyetlerinin Rusya’da yasaklanması yönündeki talebini kabul etti.
Rusya Yüksek Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, “Mahkeme, Rusya Başsavcısının idari talebini kabul ederek SİCH-S14 sivil toplum örgütü, Ukrayna Milliyetçileri Örgütü Gönüllü Hareketi milliyetçi birliği ve Kara Komite milliyetçi grubunu aşırılıkçı örgütler ilan etti ve faaliyetlerini Rusya Federasyonu topraklarında yasakladı” ifadesine yer verildi.
Söz konusu örgütlerin Nazi ideolojisi temelinde kurulduğunu belirten Rusya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Temsilcileri, Rusya Federasyonu’na, Rusya vatandaşlarına ve Ukrayna’da Rusya yanlısı vatandaşlara karşı nefret ve düşmanlığı kışkırtmakla meşgul. Bu Ukraynalı örgütlerin liderleri, Rus kurumlarına ve Rusya vatandaşlarına karşı aşırılıkçı ve terörist faaliyetlerin uygulanması çağrısında bulunuyor ve bu türden eylemleri haklı gösteriyor” dendi.
Bu örgütlerin, 2016’dan beri Rusya’nın Ukrayna’daki diplomatik temsilciliklerine saldırılar düzenlediği ifade edilirken bu olaylarla ilgili soruşturma dosyalarının açıldığı kaydedildi.
Başsavcılık, bu örgütlerin toplumun ve devletin güvenliği için tehdit oluşturduğunu açıkladı.