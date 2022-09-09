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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220909/rusya-ukrayna-gucleri-son-24-saatte-370den-fazla-askerini-kaybetti--1061019431.html
Rusya: Ukrayna güçleri son 24 saatte 370'den fazla askerini kaybetti
Rusya: Ukrayna güçleri son 24 saatte 370'den fazla askerini kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Nikolayev-Krivoy Rog yönünde 270'den fazla askerini kaybettiğini, Harkov'da ise 100'den fazla askerin... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T16:23+0300
2022-09-09T16:23+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
igor konaşenkov
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Ukrayna güçlerinin Nikolayev-Krivoy Rog yönünde birkaç başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu ve kayıplar vererek geri çekildiğini söyleyen Konaşenkov, "Son 24 saatte Nikolayev-Krivoy Rog yönünde düşman, 3 tank, 4 piyade aracı, 7 muhtelif zırhlı araç, büyük kalibreli silah yüklü 2 arazi aracı ile 270'den fazla askerini kaybetti" dedi. Konaşenkov, Harkov kentinde Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma noktalarına yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan atışlar sonucunda 50'den fazla askerin öldürüldüğünü, 120'den fazlasının yaralandığını bildirdi. Harkov Bölgesi'nin Prişib yerleşiminde aşırı sağcı Kraken örgütüne ve Ukrayna ordusunun 93. mekanize tugayına ait komuta merkezlerinin yüksek hassasiyetli vurulduğunu aktaran Konaşenkov, 50'den fazla aşırı milliyetçinin ve 16 özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti. Konaşenkov, Herson Bölgesi'nde ABD yapımı 18 HIMARS roketine önleme yapıldığını ekledi.
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rusya, ukrayna, igor konaşenkov
rusya, ukrayna, igor konaşenkov

Rusya: Ukrayna güçleri son 24 saatte 370'den fazla askerini kaybetti

16:23 09.09.2022
© Sputnik / Алексей Куденко / Multimedya arşivine gidinRusya- Ukrayna
Rusya- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Nikolayev-Krivoy Rog yönünde 270'den fazla askerini kaybettiğini, Harkov'da ise 100'den fazla askerin ve aşırı milliyetçinin öldürüldüğünü açıkladı.
Ukrayna güçlerinin Nikolayev-Krivoy Rog yönünde birkaç başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu ve kayıplar vererek geri çekildiğini söyleyen Konaşenkov, "Son 24 saatte Nikolayev-Krivoy Rog yönünde düşman, 3 tank, 4 piyade aracı, 7 muhtelif zırhlı araç, büyük kalibreli silah yüklü 2 arazi aracı ile 270'den fazla askerini kaybetti" dedi.
Konaşenkov, Harkov kentinde Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma noktalarına yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan atışlar sonucunda 50'den fazla askerin öldürüldüğünü, 120'den fazlasının yaralandığını bildirdi.
Harkov Bölgesi'nin Prişib yerleşiminde aşırı sağcı Kraken örgütüne ve Ukrayna ordusunun 93. mekanize tugayına ait komuta merkezlerinin yüksek hassasiyetli vurulduğunu aktaran Konaşenkov, 50'den fazla aşırı milliyetçinin ve 16 özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti. Konaşenkov, Herson Bölgesi'nde ABD yapımı 18 HIMARS roketine önleme yapıldığını ekledi.
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