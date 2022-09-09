https://sputniknews.com.tr/20220909/rusya-ukrayna-gucleri-son-24-saatte-370den-fazla-askerini-kaybetti--1061019431.html

Rusya: Ukrayna güçleri son 24 saatte 370'den fazla askerini kaybetti

Rusya: Ukrayna güçleri son 24 saatte 370'den fazla askerini kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Nikolayev-Krivoy Rog yönünde 270'den fazla askerini kaybettiğini, Harkov'da ise 100'den fazla askerin... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T16:23+0300

2022-09-09T16:23+0300

2022-09-09T16:23+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

igor konaşenkov

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Ukrayna güçlerinin Nikolayev-Krivoy Rog yönünde birkaç başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu ve kayıplar vererek geri çekildiğini söyleyen Konaşenkov, "Son 24 saatte Nikolayev-Krivoy Rog yönünde düşman, 3 tank, 4 piyade aracı, 7 muhtelif zırhlı araç, büyük kalibreli silah yüklü 2 arazi aracı ile 270'den fazla askerini kaybetti" dedi. Konaşenkov, Harkov kentinde Ukrayna ordusunun geçici konuşlanma noktalarına yüksek hassasiyetli silahlarla yapılan atışlar sonucunda 50'den fazla askerin öldürüldüğünü, 120'den fazlasının yaralandığını bildirdi. Harkov Bölgesi'nin Prişib yerleşiminde aşırı sağcı Kraken örgütüne ve Ukrayna ordusunun 93. mekanize tugayına ait komuta merkezlerinin yüksek hassasiyetli vurulduğunu aktaran Konaşenkov, 50'den fazla aşırı milliyetçinin ve 16 özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti. Konaşenkov, Herson Bölgesi'nde ABD yapımı 18 HIMARS roketine önleme yapıldığını ekledi.

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rusya, ukrayna, igor konaşenkov