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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220909/putin-ukraynadan-sevk-edilen-tahilin-sadece-yuzde-3u-en-yoksul-ulkelere-gitti-bunu-artirmaliyiz--1061020156.html
Putin: Ukrayna'dan sevk edilen tahılın sadece yüzde 3'ü en yoksul ülkelere gitti, bunu artırmalıyız
Putin: Ukrayna'dan sevk edilen tahılın sadece yüzde 3'ü en yoksul ülkelere gitti, bunu artırmalıyız
Tahıl anlaşması kapsamında en yoksul ülkelere gönderilen tahılın Ukrayna'dan yapılan sevkiyatın sadece yüzde 3'üne tekabül ettiğine dikkat çeken Rusya Devlet... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T16:50+0300
2022-09-09T17:23+0300
ukrayna krizi
rusya
vladivostok
doğu ekonomik forumu
vladimir putin
ukrayna
tahıl
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Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, "Anlaşmaların aksine en yoksul ülkelere önemsiz miktarda tahıl gönderildi. Bu, 60 bin ton ediyor, sadece yüzde 3" dedi. Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu'nda Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı hakkında konuştuğunu anımsatarak bazı partner ülkelerin sözleri etrafında şüphe yaratmaya çalıştığını gördüklerini anlatan Putin şöyle devam etti: "Bizde her adım kaydediliyor, burada hiçbir hata yok. Ukrayna limanlarından çıkan tahıl yüklü 87 geminin 32'si Türkiye'de kaldı. Bu son derece normal, zira Türkiye tüm bu sürecin organizatörü ve buna kesinlikle hakkı var. 3 gemi Güney Afrika ve İsrail'e, 7'si Mısır'a, 30'u AB'ye ve sadece 2'si BM'nin gıda programlarındaki en yoksul ülkeler Yemen ve Cibuti'ye gitti."Rusya'nın gıda ürünlerinin sevk sürecine elbette nüfuz edemeyeceğini belirten Putin, ancak en yoksul ülkelere tahıl sevkiyatının artırılmasının doğru olacağını düşündüklerini kaydetti. Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan BM üyeleri de dahil partner ülkelerle temaslarda bu hususu göz önünde bulundurmasını talep etti.
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rusya, vladivostok, doğu ekonomik forumu, vladimir putin, ukrayna, tahıl
rusya, vladivostok, doğu ekonomik forumu, vladimir putin, ukrayna, tahıl

Putin: Ukrayna'dan sevk edilen tahılın sadece yüzde 3'ü en yoksul ülkelere gitti, bunu artırmalıyız

16:50 09.09.2022 (güncellendi: 17:23 09.09.2022)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
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Tahıl anlaşması kapsamında en yoksul ülkelere gönderilen tahılın Ukrayna'dan yapılan sevkiyatın sadece yüzde 3'üne tekabül ettiğine dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu oranın artırılması gerektiğini söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, "Anlaşmaların aksine en yoksul ülkelere önemsiz miktarda tahıl gönderildi. Bu, 60 bin ton ediyor, sadece yüzde 3" dedi.
Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu'nda Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı hakkında konuştuğunu anımsatarak bazı partner ülkelerin sözleri etrafında şüphe yaratmaya çalıştığını gördüklerini anlatan Putin şöyle devam etti: "Bizde her adım kaydediliyor, burada hiçbir hata yok. Ukrayna limanlarından çıkan tahıl yüklü 87 geminin 32'si Türkiye'de kaldı. Bu son derece normal, zira Türkiye tüm bu sürecin organizatörü ve buna kesinlikle hakkı var. 3 gemi Güney Afrika ve İsrail'e, 7'si Mısır'a, 30'u AB'ye ve sadece 2'si BM'nin gıda programlarındaki en yoksul ülkeler Yemen ve Cibuti'ye gitti."
Rusya'nın gıda ürünlerinin sevk sürecine elbette nüfuz edemeyeceğini belirten Putin, ancak en yoksul ülkelere tahıl sevkiyatının artırılmasının doğru olacağını düşündüklerini kaydetti.
Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan BM üyeleri de dahil partner ülkelerle temaslarda bu hususu göz önünde bulundurmasını talep etti.
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