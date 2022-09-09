https://sputniknews.com.tr/20220909/putin-ukraynadan-sevk-edilen-tahilin-sadece-yuzde-3u-en-yoksul-ulkelere-gitti-bunu-artirmaliyiz--1061020156.html

Putin: Ukrayna'dan sevk edilen tahılın sadece yüzde 3'ü en yoksul ülkelere gitti, bunu artırmalıyız

Putin: Ukrayna'dan sevk edilen tahılın sadece yüzde 3'ü en yoksul ülkelere gitti, bunu artırmalıyız

Tahıl anlaşması kapsamında en yoksul ülkelere gönderilen tahılın Ukrayna'dan yapılan sevkiyatın sadece yüzde 3'üne tekabül ettiğine dikkat çeken Rusya Devlet... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T16:50+0300

2022-09-09T16:50+0300

2022-09-09T17:23+0300

ukrayna krizi

rusya

vladivostok

doğu ekonomik forumu

vladimir putin

ukrayna

tahıl

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Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Putin, "Anlaşmaların aksine en yoksul ülkelere önemsiz miktarda tahıl gönderildi. Bu, 60 bin ton ediyor, sadece yüzde 3" dedi. Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu'nda Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı hakkında konuştuğunu anımsatarak bazı partner ülkelerin sözleri etrafında şüphe yaratmaya çalıştığını gördüklerini anlatan Putin şöyle devam etti: "Bizde her adım kaydediliyor, burada hiçbir hata yok. Ukrayna limanlarından çıkan tahıl yüklü 87 geminin 32'si Türkiye'de kaldı. Bu son derece normal, zira Türkiye tüm bu sürecin organizatörü ve buna kesinlikle hakkı var. 3 gemi Güney Afrika ve İsrail'e, 7'si Mısır'a, 30'u AB'ye ve sadece 2'si BM'nin gıda programlarındaki en yoksul ülkeler Yemen ve Cibuti'ye gitti."Rusya'nın gıda ürünlerinin sevk sürecine elbette nüfuz edemeyeceğini belirten Putin, ancak en yoksul ülkelere tahıl sevkiyatının artırılmasının doğru olacağını düşündüklerini kaydetti. Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan BM üyeleri de dahil partner ülkelerle temaslarda bu hususu göz önünde bulundurmasını talep etti.

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rusya, vladivostok, doğu ekonomik forumu, vladimir putin, ukrayna, tahıl