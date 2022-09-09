https://sputniknews.com.tr/20220909/patlayiciyla-donatilan-bir-iha-energodar-idaresi-binasina-saldirdi-1060994846.html

Patlayıcıyla donatılan bir İHA, Energodar idaresi binasına saldırdı

Patlayıcıyla donatılan bir İHA, Energodar idaresi binasına saldırdı

Zaporojye Nükleer Santrali'nin bulunduğu Energodar şehrindeki Rus idare, Ukrayna ordusunun patlayıcıyla donatılan bir ‘kamikaze’ insansız hava aracıyla (İHA)... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T00:57+0300

2022-09-09T00:57+0300

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ukrayna

zaporojye

iha

insansız hava aracı (iha)

saldırı

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Ukrayna, Zaporojye Nükleer Santrali'nin bulunduğu Energodar'a saldırılarını sürdürüyor. Şehirdeki Rus yönetiminden yapılan açıklamada, “Energodar şehrinin askeri ve sivil idareye yönelik terör saldırısı girişimi yapıldı. Saat 13.00 iradelerinde, el yapımı patlayıcıyla donatılan kamikaze İHA’nın klima ünitesinin çatısına düşmesi sonucu patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Yangın zamanında söndürüldü” ifadesine yer verildi.Olaydan yaralananların olmadığı, binaya verilen hasarın seviyesini tespit etmek için çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220908/zaporojye-nukleer-guc-santralinde-5-guc-unitesi-durduruldu-1060959285.html

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rusya, ukrayna, zaporojye, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı