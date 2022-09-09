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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220909/patlayiciyla-donatilan-bir-iha-energodar-idaresi-binasina-saldirdi-1060994846.html
Patlayıcıyla donatılan bir İHA, Energodar idaresi binasına saldırdı
Patlayıcıyla donatılan bir İHA, Energodar idaresi binasına saldırdı
Zaporojye Nükleer Santrali'nin bulunduğu Energodar şehrindeki Rus idare, Ukrayna ordusunun patlayıcıyla donatılan bir ‘kamikaze’ insansız hava aracıyla (İHA)... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T00:57+0300
2022-09-09T00:57+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
zaporojye
iha
insansız hava aracı (iha)
saldırı
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Ukrayna, Zaporojye Nükleer Santrali'nin bulunduğu Energodar'a saldırılarını sürdürüyor. Şehirdeki Rus yönetiminden yapılan açıklamada, “Energodar şehrinin askeri ve sivil idareye yönelik terör saldırısı girişimi yapıldı. Saat 13.00 iradelerinde, el yapımı patlayıcıyla donatılan kamikaze İHA’nın klima ünitesinin çatısına düşmesi sonucu patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Yangın zamanında söndürüldü” ifadesine yer verildi.Olaydan yaralananların olmadığı, binaya verilen hasarın seviyesini tespit etmek için çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220908/zaporojye-nukleer-guc-santralinde-5-guc-unitesi-durduruldu-1060959285.html
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rusya, ukrayna, zaporojye, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı
rusya, ukrayna, zaporojye, iha, insansız hava aracı (iha), saldırı

Patlayıcıyla donatılan bir İHA, Energodar idaresi binasına saldırdı

00:57 09.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinЗапорожская Energodar
Запорожская Energodar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Zaporojye Nükleer Santrali'nin bulunduğu Energodar şehrindeki Rus idare, Ukrayna ordusunun patlayıcıyla donatılan bir ‘kamikaze’ insansız hava aracıyla (İHA) idare binasına saldırdığını belirtti.
Ukrayna, Zaporojye Nükleer Santrali'nin bulunduğu Energodar'a saldırılarını sürdürüyor.
Şehirdeki Rus yönetiminden yapılan açıklamada, “Energodar şehrinin askeri ve sivil idareye yönelik terör saldırısı girişimi yapıldı. Saat 13.00 iradelerinde, el yapımı patlayıcıyla donatılan kamikaze İHA’nın klima ünitesinin çatısına düşmesi sonucu patlama meydana geldi ve yangın çıktı. Yangın zamanında söndürüldü” ifadesine yer verildi.
Olaydan yaralananların olmadığı, binaya verilen hasarın seviyesini tespit etmek için çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2022
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