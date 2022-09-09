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https://sputniknews.com.tr/20220909/nuri-alco-yavru-ayiya-gazoz-icirdi-1061016742.html
Nuri Alço yavru ayıya gazoz içirdi
Nuri Alço yavru ayıya gazoz içirdi
Türk sinemasında canlandırdığı kötü karekterler ile hafızalara kazınan Nuri Alço Çekmeköy’deki Hayvanat Bahçesi’nde Liva isimli sevimli yavru boz ayıya gazoz... 09.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-09T15:09+0300
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nuri alço
yaşam
ayı yavrusu
gazoz
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Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın üstlendiği 1984 yapımı ‘Kayıp Kızlar’ filminde canlandırdığı karakterin ardından 'gazoz'la anılan oyuncu Nuri Alço, Çekmeköy’de ziyaret ettiği Hayvanat Bahçesi’nde yavru ayıya gazoz içirdi.Alço, Çekmeköy Hayvanat Bahçesi’nin maskotu olan Liva isimli yavru ayının yanına giderek sevmeye başladı. Sinemada canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan oyuncu sevimli yavru boz ayıya gazoz ikram etti.Nuri Alço gazoz içen yavru ayıya “Ağzının tadını biliyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20210323/nuri-alco-hastaneye-kaldirildi-1044094547.html
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nuri alço, ayı yavrusu, gazoz
nuri alço, ayı yavrusu, gazoz

Nuri Alço yavru ayıya gazoz içirdi

15:09 09.09.2022 (güncellendi: 15:13 09.09.2022)
© İHANuri Alço, yavru boz ayı
Nuri Alço, yavru boz ayı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2022
© İHA
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Türk sinemasında canlandırdığı kötü karekterler ile hafızalara kazınan Nuri Alço Çekmeköy’deki Hayvanat Bahçesi’nde Liva isimli sevimli yavru boz ayıya gazoz içirdi. Alço, ikram ettiği gazozu içen yavru boz ayıya “Ağzının tadını biliyor” dedi.
Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın üstlendiği 1984 yapımı ‘Kayıp Kızlar’ filminde canlandırdığı karakterin ardından 'gazoz'la anılan oyuncu Nuri Alço, Çekmeköy’de ziyaret ettiği Hayvanat Bahçesi’nde yavru ayıya gazoz içirdi.
Alço, Çekmeköy Hayvanat Bahçesi’nin maskotu olan Liva isimli yavru ayının yanına giderek sevmeye başladı. Sinemada canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan oyuncu sevimli yavru boz ayıya gazoz ikram etti.
Nuri Alço gazoz içen yavru ayıya “Ağzının tadını biliyor” dedi.
Nuri Alço - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2021
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