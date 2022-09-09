https://sputniknews.com.tr/20220909/nuri-alco-yavru-ayiya-gazoz-icirdi-1061016742.html

Nuri Alço yavru ayıya gazoz içirdi

Nuri Alço yavru ayıya gazoz içirdi

Türk sinemasında canlandırdığı kötü karekterler ile hafızalara kazınan Nuri Alço Çekmeköy’deki Hayvanat Bahçesi’nde Liva isimli sevimli yavru boz ayıya gazoz... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

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nuri alço

yaşam

ayı yavrusu

gazoz

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Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın üstlendiği 1984 yapımı ‘Kayıp Kızlar’ filminde canlandırdığı karakterin ardından 'gazoz'la anılan oyuncu Nuri Alço, Çekmeköy’de ziyaret ettiği Hayvanat Bahçesi’nde yavru ayıya gazoz içirdi.Alço, Çekmeköy Hayvanat Bahçesi’nin maskotu olan Liva isimli yavru ayının yanına giderek sevmeye başladı. Sinemada canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan oyuncu sevimli yavru boz ayıya gazoz ikram etti.Nuri Alço gazoz içen yavru ayıya “Ağzının tadını biliyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20210323/nuri-alco-hastaneye-kaldirildi-1044094547.html

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nuri alço, ayı yavrusu, gazoz