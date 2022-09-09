https://sputniknews.com.tr/20220909/nukleer-silah-devleti-oldugunu-ilan-eden-kuzey-kore-abdye-karsi-geri-adim-atmiyor-1061003134.html

Nükleer silah devleti olduğunu ilan eden Kuzey Kore, ABD'ye karşı geri adım atmıyor

Nükleer silah devleti olduğunu ilan eden Kuzey Kore, ABD'ye karşı geri adım atmıyor

Kuzey Kore lideri Kim, ülkesini yıkmaya çalışmakla suçladığı ABD'ye karşı koymak için nükleer silahlardan ve füzelerden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Yeni... 09.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-09T11:00+0300

2022-09-09T11:00+0300

2022-09-09T11:01+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

nükleer

abd

güney kore

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Kuzey Kore'nin en yüksek yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi'nin (SPA) olağan kurulunun ikinci gününde ülke lideri Kim Jong-un yeni açıklamalarda bulundu. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim'in katılımıyla gerçekleşen ikinci oturumda 'Kuzey Kore’nin nükleer veya nükleer olmayan bir tehdit ile karşı karşıya gelmesi durumunda orduya düşmanın komuta merkezlerine otomatik olarak nükleer saldırıları başlatma yetkisi veren bir yasanın' kabul edildiğini duyurdu. Bunun yanı sıra, yasa ile ülkenin ve halkın bir 'felaket krizi' yaşaması halinde nükleer silahları kullanılabileceği belirtiliyor.Toplantıda söz alarak ülkesinin nükleer programına bağlılığını yineleyen Kim, Kuzey Kore'nin savunmasını zayıflatmak ve yönetimini yıkmak üzere baskı kampanyası yürüten ABD'ye karşı koymak için gerekli olan nükleer silahlardan ve füzelerden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Ayrıca Güney Kore'yi konvansiyonel saldırı yeteneklerini güçlendirme ve ABD ile büyük ölçekli askeri tatbikatları yeniden hızlandırma planları nedeniyle eleştiren Kim, Seul'un adımlarını 'gerilimi artıran tehlikeli askeri eylemler' olarak nitelendirdi. Kovid-19 aşıları kasımda piyasaya sürülecek Toplantıda daha önce zafer ilan ettikleri Kovid-19 salgınına da değinen Kim, uzun zamandır ertelenen aşılama programının başlayacağının sinyalini verdi. Kovid-19 aşılarının kasım ayında piyasaya sürüleceğini kaydeden Kim, aşıların nereden veya nasıl temin edileceği, kaç doz elde edileceği ve nasıl uygulanacağı hakkında ise detaylı bilgi paylaşmadı.

https://sputniknews.com.tr/20210728/kuzey-kore-lideri-kim-kovid-19un-yol-actigi-zorluklari-kore-savasinda-yasananlara-benzetti-1045078731.html

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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, nükleer, abd, güney kore